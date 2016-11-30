12:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Локомотиву" нужен нападающий"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 16-го тура чемпионата России с "Томью" отметил, что команде необходимо усиление в линии атаки.

 - Какие приобретения планируете делать зимой?

- Они будут. Нам нужна свежая кровь, какие-то новые мысли, неординарные ходы у игроков. Получится кого-то взять или нет - сложный вопрос. Нам нужны футболисты, в том числе и нападающий.

- Портнягин не помощник?

- У него разрыв мышцы задней поверхности бедра. Такое же повреждение у Баринова. У Тарасова также сложности.

- Ваша команда продолжает вести борьбу за Кубок России.

- Мы ставим задачу выиграть этот трофей. Будем готовиться к тому, чтобы выйти в финал. Нашему клубу важен любой трофей. Для попадания в Лигу Европы это очень важно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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gayduk

Главное, Локомотиву нужен мыслящий современный тренер!

12:34

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