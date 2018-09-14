Юрий Семин: "Думаю, Смолов выйдет на поле по ходу матча"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от матча седьмого тура чемпионата России против "Динамо". И при этом объяснил, почему форвард Федор Смолов не попал в стартовый состав.

- Как обычно (в паузах на международные игры), одна группа тренировалась, был жесткий цикл тренировок. Другая группа футболистов играла серьезные матчи за сборные, - сказал Семин в эфире телеканала "Матч премьер". - Крыховяк провел две игры, Фарфан провел полные матчи против Голландии и Германии. Ничего нового. Слава богу, что все живы и здоровы, все готовились к сегодняшнему матчу и игре с "Галатасараем".

Пробки? Мы уже привыкли. Пятница - сложный день для всей Москвы. Хорошо бы, если бы перед матчами Лиги чемпионов было сопровождение, но сейчас есть запрет на это мероприятие.

Смолов? Федор дисквалифицирован на первый матч Лиги чемпионов. Что касается состава, то в первую очередь у нас матч с "Динамо", а потом Лига чемпионов. Думаю, Федор должен появиться на поле по ходу матча. Посмотрим по ситуации.

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