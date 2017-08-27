Юрий Калитвинцев: "Получили преимущество – случилась истерика"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после поражения от "Краснодара" (0:2) в матче 8-го тура чемпионата России заявил, что план на игру несколько не сработал, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По его словам, в некоторых моментах бело-голубым не хватило мастерства.

– Мы играли с командой, которая любит и умеет доминировать, которая 625 передач делает в среднем за игру, – начал Калитвинцев. – Мы должны были демонстрировать организованную оборону и быстрый переход из обороны в атаку. При последнем нам не хватило скорости и индивидуальных действий.

Пропустив гол, легче стало "Крснодару", потому что он очень хорошо контролирует мяч. Второй гол – это наше нарушение дисциплины. Потом в принципе больше была истерика в плане преимущества. Где-то у нас мяч больше держался, нам отдали территорию. Вывод такой, что тот план, который мы наметили, немного не сработал. Хотя старались использовать простор, но где-то не хватило мастерства или соперник быстро перестраивался.

– Может, был недостаток движения? Согласны? Проблемы в физике?

– Под словом скорость я подразумеваю и быстрое передвижение мяча. Чтобы он быстро ходил, должно быть движение, надо открываться. Такой объем работы, который совершили игроки, они не могли бы сделать, если бы были проблемы с физикой.

Трансляция матча "Краснодар" – "Динамо"