Юрий Баскаков: "Краснодар" - "Зенит" - лучшая игра Вилкова"

Инспектор матча 11-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Зенит" Юрий Баскаков остался доволен работой главного арбитра встречи Михаила Вилкова. По его мнению, в моменте с падением форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы нарушения не было.

- На мой взгляд, это была лучшая игра Михаила Вилкова, - сказал в эфире телепередачи "Свисток". - Что касается момента с Дзюбой, то моя первая реакция - нарушение, но после просмотра повторов изменил мнение. Давайте по порядку, игры рукой не было. Второе - можно было бы свистнуть, когда Дзюба отталкивал Каборе, но это было увидеть сложно. Что касается подката, то Петрову удалось сыграть в мяч, а потом уже происходит контакт, и Дзюба падает. Толчка со стороны Каборе не было, иначе траектория падения была другой.

Вилков ошибочно не удалил Каборе за фол на Дзюбе