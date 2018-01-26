Юрист: "Претензии "Динамо" к Погребняку напоминают ситуацию с Кучуком и Ганой"

Юрист бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка Михаил Прокопец подчеркнул, что сделать все, чтобы доказать незаконность его увольнения "Динамо". Также он сравнил это дело с претензиями "Локомотива" в адрес Леонида Кучука в 2014 году.
– "Динамо" расторгло контракт в одностороннем порядке якобы по вине Погребняка, – сказал Прокопец "СЭ". – Мы будем защищать права нашего клиента, пытаться восстановить справедливость. Для того, чтобы доказать незаконность увольнения игрока, мы обратимся в РФС. Если понадобится, пойдем дальше.
– Как оцените претензии клуба к Погребняку? Ему вменяются прогул матча с "Анжи", игра за ветеранов "Спартака" в экипировке, не имеющей контракта с "Динамо", вождение в нетрезвом виде.
– Претензии "Динамо" к Погребняку на уровне претензий "Локомотива" к Леониду Кучуку за то, что он якобы ведет переговоры с несуществующим клубом из Ганы (речь идет о деле 2014 года, в результате которого "Локомотив" обязали выплатить белорусскому тренеру компенсацию. – Прим. "СЭ").
– Что скажете о пункте в контракте, согласно которому "Динамо" хочет взыскать с Погребняка 20 миллионов евро за неявку на игру?
– Это стандартная практика многих клубов, которые включают в контракты какие-то космические штрафы, не имеющие никаких перспектив быть взысканными.
И хотел бы отметить, что ничего больше ни я, ни Паша до вынесения решения не скажем. (Илья АНДРЕЕВ)
vasilypetyakov
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21:45
oleg din
Михаил Прокопец не ужели вы так наивны и уверены что оправдают Пашу это что получается это каждый игрок может в место игры уехать в другую страну что бы посмотреть матч или ещё по каким делам и всё шито крыто а если вся команда уедет и не чего не будет так что выгнали и всё по делу
21:14