Юрист: "Претензии "Динамо" к Погребняку напоминают ситуацию с Кучуком и Ганой"

Юрист бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка Михаил Прокопец подчеркнул, что сделать все, чтобы доказать незаконность его увольнения "Динамо". Также он сравнил это дело с претензиями "Локомотива" в адрес Леонида Кучука в 2014 году.





– "Динамо" расторгло контракт в одностороннем порядке якобы по вине Погребняка, – сказал Прокопец "СЭ". – Мы будем защищать права нашего клиента, пытаться восстановить справедливость. Для того, чтобы доказать незаконность увольнения игрока, мы обратимся в РФС. Если понадобится, пойдем дальше.

– Как оцените претензии клуба к Погребняку? Ему вменяются прогул матча с "Анжи", игра за ветеранов "Спартака" в экипировке, не имеющей контракта с "Динамо", вождение в нетрезвом виде.

– Претензии "Динамо" к Погребняку на уровне претензий "Локомотива" к Леониду Кучуку за то, что он якобы ведет переговоры с несуществующим клубом из Ганы (речь идет о деле 2014 года, в результате которого "Локомотив" обязали выплатить белорусскому тренеру компенсацию. – Прим. "СЭ").

– Что скажете о пункте в контракте, согласно которому "Динамо" хочет взыскать с Погребняка 20 миллионов евро за неявку на игру?

– Это стандартная практика многих клубов, которые включают в контракты какие-то космические штрафы, не имеющие никаких перспектив быть взысканными.

И хотел бы отметить, что ничего больше ни я, ни Паша до вынесения решения не скажем. (Илья АНДРЕЕВ)