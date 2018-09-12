18:42 | Футбол — РПЛ

Юный болельщик вручил Дзюбе приз лучшему игроку "Зенита" в августе

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"Зенит" на официальном сайте сообщил, что нападающий Артем Дзюба получил приз лучшему игроку команды по итогам августа из рук юного болельщика. 6-летний Иван Широков получил возможность сыграть с форвардом на поле стадиона "Санкт-Петербург", а также забить ему несколько голов.

В шести августовских матчах во всех турнирах Дзюба забил 6 мячей, а также отдал 1 голевую передачу.

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-09-12-artem-dzyuba-poluchil-priz-g-drive-luchshiy-igrok-avgusta-iz-ruk-samogo-emotsionalnogo-bolelshchika-.htm

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