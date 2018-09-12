Юный болельщик вручил Дзюбе приз лучшему игроку "Зенита" в августе

"Зенит" на официальном сайте сообщил, что нападающий Артем Дзюба получил приз лучшему игроку команды по итогам августа из рук юного болельщика. 6-летний Иван Широков получил возможность сыграть с форвардом на поле стадиона "Санкт-Петербург", а также забить ему несколько голов.
В шести августовских матчах во всех турнирах Дзюба забил 6 мячей, а также отдал 1 голевую передачу.
Артем Дзюба получил приз "G-Drive. Лучший игрок августа" из рук самого эмоционального болельщика месяца – шестилетнего Вани Широкова 🔝– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 12 сентября 2018 г.
Подробности: https://t.co/vfZbomiEJ2
Видео с эмоциями Ивана: https://t.co/aTXbpIVsJR pic.twitter.com/vXIci9Kay3
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-09-12-artem-dzyuba-poluchil-priz-g-drive-luchshiy-igrok-avgusta-iz-ruk-samogo-emotsionalnogo-bolelshchika-.htm