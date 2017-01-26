Йоан Молло: "Моя цель – быть лучшим"

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло признался, что хочет стать лучшим футболистом в мире. Для этого 27-летний француз готов много работать и добиваться своих целей.

– Моя цель – быть лучшим, – цитирует пресс-служба клуба Молло. – Я сам пришел к тому, что имею сейчас, делал все, чтобы стать лучшим. Всегда нужно хотеть большего. Я хорошо владею правой ногой? Значит нужно владеть и левой. Мне хорошо удается играть с мячом? Необходимо научиться играть и без него. Я недостаточно умен? Значит я хочу стать умнее. У меня не очень хороший удар? Я должен бить лучше. Всегда хочу стать техничнее. Понимаете, я такой человек… Не знаю, как правильно сказать. В общем, если понимаю, что мне что-то нужно, то я добиваюсь этого. Часто задаю себе вопросы. Мой разум должен быть открыт, потому что я всегда должен учиться.

Мне всегда нравилось брать на себя ответственность. Мне нравятся игроки с характером. Восхищаюсь игроками, которые не боятся идти один в один и обыгрывать. Это говорит о характере. И я тоже всегда хочу обыгрывать. Так что я очень рад оказаться в "Зените", где так много отличных игроков! Это хороший способ расти. Люблю играть с сильными, меня это мотивирует, заставляет быть лучше, чем мои партнеры. Мы одна команда, коллектив, но при этом находиться в компании таких ребят – огромная мотивация для меня. Мое эго будто говорит мне: "Если хочешь играть, ты должен быть лучше того парня, но будь уверен, что это непростая задача. Ты должен упорно работать, потому что этот парень очень хорош!". И это моя главная цель – становиться лучше.