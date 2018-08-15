Яри Литманен: "Еременко уже со следующего года сможет вернуться на прежний уровень в "Спартаке"

Рекордсмен сборной Финляндии по количеству проведенных матчей и забитых мячей (32 гола в 137 играх) Яри Литманен поделился мнением о перспективах полузащитника Романа Еременко в "Спартаке".

- Я всегда был большим поклонником Еременко. Мы много лет вместе играли за сборную Финляндии, потом я закончил и следил за его выступлениями, - цитирует ТАСС Литманена. - Он один из лучших и самых важных наших игроков. Это качественный игрок, который может принести много пользы как сборной, так и "Спартаку".

.Конечно, два года без футбола скажутся на его игре, особенно в первые месяцы. Думаю, этой осенью у него будет время, чтобы втянуться. Тогда уже со следующего года он сможет вернуться на прежний уровень или максимально к нему приблизиться. Он классный игрок, мне он нравится.

Сколько заработает Роман Еременко