Яковлев тренируется в общей группе "Анжи"

Нападающий "Анжи" Павел Яковлев оправился после болезни. Форвард приступил к тренировкам в общей группе.

"Хорошая новость из лазарета: Павел Яковлев восстановился после болезни и тренируется в общей группе", - говорится в заявлении клубной пресс-служба на странице в Твиттере.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Яковлев провел 18 матчей и забил два гола.