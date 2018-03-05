21:36 5 марта | Футбол — РФПЛ

Яковлев тренируется в общей группе "Анжи"


Нападающий "Анжи" Павел Яковлев оправился после болезни. Форвард приступил к тренировкам в общей группе.

"Хорошая новость из лазарета: Павел Яковлев восстановился после болезни и тренируется в общей группе", - говорится в заявлении клубной пресс-служба на странице в Твиттере.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Яковлев провел 18 матчей и забил два гола.

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