Яковлев тренируется в общей группе "Анжи"

Нападающий "Анжи" Павел Яковлев оправился после болезни. Форвард приступил к тренировкам в общей группе.
"Хорошая новость из лазарета: Павел Яковлев восстановился после болезни и тренируется в общей группе", - говорится в заявлении клубной пресс-служба на странице в Твиттере.
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Яковлев провел 18 матчей и забил два гола.
Хорошая новость из лазарета: Павел Яковлев восстановился после болезни и тренируется в общей группе 👌 pic.twitter.com/i0Zs5IXJvs– ФК "Анжи" (@fc_anji) 5 марта 2018 г.