23:30 25 мая | ФУТБОЛ — РФПЛ

Выбор "Спартака": красно-белые против Смолова

Федор СМОЛОВ празднует гол в ворота "Спартака". Фото Виталий ТИМКИВ
Федор СМОЛОВ празднует гол в ворота "Спартака". Фото Виталий ТИМКИВ
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"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара", "Анжи", "Арсенала", "Зенита", "Краснодара", "Крыльев Советов", "Локомотива", "Оренбурга", "Ростова", "Рубина" голосует "Спартак". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.

СПАРТАК

Джано АНАНИДЗЕ:

Зобнин

Промес

Фернанду

Сальваторе БОККЕТТИ:

Промес

Зобнин

Фернанду

Денис ГЛУШАКОВ:

Промес

Зобнин

Ребров

Георгий ДЖИКИЯ:

Ананидзе

Зобнин

Самедов

Андрей ЕЩЕНКО:

Промес

Зобнин

Смолов

Роман ЗОБНИН:

Фернанду

Зобнин

Глушаков

Дмитрий КОМБАРОВ:

Промес

К.Комбаров

Глушаков

Илья КУТЕПОВ:

Ребров

Зобнин

Промес

Ивелин ПОПОВ:

Зобнин

Промес

Фернанду

Артем РЕБРОВ:

Промес

Смолов

Глушаков

Александр САМЕДОВ:

Фернанду

Промес

Смолов

Итоги голосования игроков "Спартака"

21

Квинси ПРОМЕС Спартак

18

Роман ЗОБНИН Спартак

9

ФЕРНАНДУ Спартак

4

Денис ГЛУШАКОВ Спартак

4

Артем РЕБРОВ Спартак

4

Федор СМОЛОВ Краснодар

3

Джано АНАНИДЗЕ Спартак

2

Кирилл КОМБАРОВ Арсенал/Томь

1

Александр САМЕДОВ Спартак/Локомотив

Топ-5 после голосования 11 команд

161

Федор СМОЛОВ Краснодар

152

Квинси ПРОМЕС Спартак

56

ФЕРНАНДУ Спартак

54

Денис ГЛУШАКОВ Спартак

43

Роман ЗОБНИН Спартак

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Излучение Мюллера,Шляпы,Вали-ста

Охренеть.Смолов сам за себя голосует,а Промеса даже не спросили.Офигенно объективное голосование

23:52 25 мая

igogohruhru

кукушка хвалит петуха...

23:49 25 мая

Болела_23

Маловато за кэпа проголосовали....

23:46 25 мая

besnebes1

Непонятно, почему Промес не голосует? Зе Луиш?

23:42 25 мая

199

Ни стыда ни совести.

23:38 25 мая