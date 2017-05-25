Выбор "Спартака": красно-белые против Смолова

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара", "Анжи", "Арсенала", "Зенита", "Краснодара", "Крыльев Советов", "Локомотива", "Оренбурга", "Ростова", "Рубина" голосует "Спартак". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.

СПАРТАК

Джано АНАНИДЗЕ: Зобнин Промес Фернанду Сальваторе БОККЕТТИ: Промес Зобнин Фернанду Денис ГЛУШАКОВ: Промес Зобнин Ребров Георгий ДЖИКИЯ: Ананидзе Зобнин Самедов Андрей ЕЩЕНКО: Промес Зобнин Смолов Роман ЗОБНИН: Фернанду Зобнин Глушаков Дмитрий КОМБАРОВ: Промес К.Комбаров Глушаков Илья КУТЕПОВ: Ребров Зобнин Промес Ивелин ПОПОВ: Зобнин Промес Фернанду Артем РЕБРОВ: Промес Смолов Глушаков Александр САМЕДОВ: Фернанду Промес Смолов

Итоги голосования игроков "Спартака"

21 Квинси ПРОМЕС Спартак 18 Роман ЗОБНИН Спартак 9 ФЕРНАНДУ Спартак 4 Денис ГЛУШАКОВ Спартак 4 Артем РЕБРОВ Спартак 4 Федор СМОЛОВ Краснодар 3 Джано АНАНИДЗЕ Спартак 2 Кирилл КОМБАРОВ Арсенал/Томь 1 Александр САМЕДОВ Спартак/Локомотив

Топ-5 после голосования 11 команд

161 Федор СМОЛОВ Краснодар 152 Квинси ПРОМЕС Спартак 56 ФЕРНАНДУ Спартак 54 Денис ГЛУШАКОВ Спартак 43 Роман ЗОБНИН Спартак

Один из футболистов "Томи" назвал Гвинейского лучшим в РФПЛ

"Терек": равенство Смолова и Промесса

Выбор "Рубина": Смолов – вне конкуренции

Выбор "Ростова": Смолов? Промес? Лучший – Сесар Навас

Проголосовали 8 клубов: Промес отстает от Смолова на 25 баллов

Выбор "Локо": Миранчук проголосовал за Промеса

Выбор "Крыльев": футболисты отдали голоса за Смолова

Выбор "Краснодара": Смолов назвал лучшим Смолова

Выбор "Зенита": Дзюба проголосовал за игроков "Спартака"

Выбор "Арсенала": Глушаков опередил Смолова и Промеса

Голосование "Анжи": Смолов опережает Промеса уже на 7 баллов

Глушаков, Промес или Смолов?