21:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Выбор "Краснодара": Смолов назвал лучшим Смолова

Федор СМОЛОВ. Фото Виталий ТИМКИВ
Федор СМОЛОВ. Фото Виталий ТИМКИВ
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"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара", "Анжи", "Арсенала" и "Зенита" голосует "Краснодар". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.

КРАСНОДАР

ВАНДЕРСОН:

Смолов

Промес

Жулиану

Юрий ГАЗИНСКИЙ:

Смолов

Дзюба

Промес

Андреас ГРАНКВИСТ:

Промес

Смолов

Фернанду

ЖОАОЗИНЬЮ:

Смолов

Жоаозинью

Промес

Шарль КАБОРЕ:

Смолов

Промес

Ал.Миранчук

Виталий КАЛЕШИН:

Смолов

Фернанду

Ал.Миранчук

Павел МАМАЕВ:

Смолов

Фернанду

Глушаков

Александр МАРТЫНОВИЧ:

Смолов

Фернанду

Промес

Сергей ПЕТРОВ:

Смолов

И.Денисов

Смольников

Андрей СИНИЦЫН:

Фернанду

Смолов

Промес

Федор СМОЛОВ:

Смолов

Фернанду

Промес

Итоги голосования игроков "Краснодара"

31

Федор СМОЛОВ Краснодар

12

Квинси ПРОМЕС Спартак

12

ФЕРНАНДУ Спартак

2

Игорь ДЕНИСОВ Локомотив

2

Артем ДЗЮБА Зенит

2

ЖОАУЗИНЬЮ Краснодар

2

Алексей МИРАНЧУК Зенит

1

Денис ГЛУШАКОВ Спартак

1

ЖУЛИАНУ Зенит

1

Игорь СМОЛЬНИКОВ Зенит

Топ-5 после голосования пяти команд

94

Федор СМОЛОВ Краснодар

65

Квинси ПРОМЕС Спартак

32

Денис ГЛУШАКОВ Спартак

25

ФЕРНАНДУ Спартак

18

Роман ЗОБНИН Спартак

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Голосование "Анжи": Смолов опережает Промеса уже на 7 баллов
Глушаков, Промес или Смолов?

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КОММЕНТАРИИ (10)
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rusfed 2.0

Федя Объективный

22:03

vialiy

Как известно, в футболе больше всего ценятся голы - естественно, Смолов.

22:02

Vorlod

да у Феди в Краснодаре культ . Кстати , предпоследним голосует Урал , и там Федя огребет очков , а последним ЦСКА , которое не даст спартаковцам ни очка . Так что Федя победил . И справедливо .

22:01

Promesov

Я думал 33 балла будет, а нет есть пара адекватов

21:57

King's Bounty IIII

Федя - последняя надежда сбродной !

21:50

Andrey6201

Комменты дебилов :(

21:37

Platinum1991

Лучший ПРОМЕС, а Смолов после него! Фернанду НЕ КОТИРУЕТСЯ! Он играл ПЛОХО! Фёдор! Все голы важны. Оно всё - одно к одному и складывается в общий успех игрока! Для того и играем и ЗАБИВАЕМ! Только так и никак не иначе! Поздравляем Фёдора с этим успехом! Молодец! Теперь надо на третий ПОДРЯД заход пойти и порадовать болельщиков отличной результативностью! А сколько не забил, потому что торопился и бил сдуру! Фёдор! Куда торопишься! Посмотри где ворота, посмотри где вратарь и только потом прицелься и точным ударом забивай! Можно с дуру сильно лупить и МИМО - по воробьям за воротами, а можно спокойно и средне катнуть и мяч в воротах. При ударе важна, в первую очередь, точность, а сила, как направление точного удара. Сила удара может меняться, а ТОЧНОСТЬ должна быть ПОСТОЯННОЙ величиной и приносить Вам успехи бомбардира! Пошевели извилинами и прикинь МОЗГАМИ и вперёд на тренировках отрабатывать точные удары из разных положений, что из-за пределов штрафной, что в пределах. Есть над чем Фёдору работать! Мастерство надо повышать на тренировках и тогда голы ПОСЫПЯТСЯ в ворота соперника, как из РОГА ИЗОБИЛИЯ! И будет вам, Фёдор, счастье, а болельщикам РАДОСТЬ от забитых вами ГОЛОВ! Желаем! Вперёд Фёдор! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Ура!

21:27

Хряк

Неудивительно ) В Магните кормят всех одной пищей)))))

21:25

shpasic

у Глушакова вся тройка будет из Глушаковых.

21:21

баламошка

Бугага)) Красава!

21:19