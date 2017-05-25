Выбор "Краснодара": Смолов назвал лучшим Смолова

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара", "Анжи", "Арсенала" и "Зенита" голосует "Краснодар". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.

КРАСНОДАР

ВАНДЕРСОН: Смолов Промес Жулиану Юрий ГАЗИНСКИЙ: Смолов Дзюба Промес Андреас ГРАНКВИСТ: Промес Смолов Фернанду ЖОАОЗИНЬЮ: Смолов Жоаозинью Промес Шарль КАБОРЕ: Смолов Промес Ал.Миранчук Виталий КАЛЕШИН: Смолов Фернанду Ал.Миранчук Павел МАМАЕВ: Смолов Фернанду Глушаков Александр МАРТЫНОВИЧ: Смолов Фернанду Промес Сергей ПЕТРОВ: Смолов И.Денисов Смольников Андрей СИНИЦЫН: Фернанду Смолов Промес Федор СМОЛОВ: Смолов Фернанду Промес

Итоги голосования игроков "Краснодара"

31 Федор СМОЛОВ Краснодар 12 Квинси ПРОМЕС Спартак 12 ФЕРНАНДУ Спартак 2 Игорь ДЕНИСОВ Локомотив 2 Артем ДЗЮБА Зенит 2 ЖОАУЗИНЬЮ Краснодар 2 Алексей МИРАНЧУК Зенит 1 Денис ГЛУШАКОВ Спартак 1 ЖУЛИАНУ Зенит 1 Игорь СМОЛЬНИКОВ Зенит

Топ-5 после голосования пяти команд

94 Федор СМОЛОВ Краснодар 65 Квинси ПРОМЕС Спартак 32 Денис ГЛУШАКОВ Спартак 25 ФЕРНАНДУ Спартак 18 Роман ЗОБНИН Спартак

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Глушаков, Промес или Смолов?