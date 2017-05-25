Выбор "Краснодара": Смолов назвал лучшим Смолова

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара", "Анжи", "Арсенала" и "Зенита" голосует "Краснодар". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.
КРАСНОДАР
|
ВАНДЕРСОН:
|
Смолов
|
Промес
|
Жулиану
|
Юрий ГАЗИНСКИЙ:
|
Смолов
|
Дзюба
|
Промес
|
Андреас ГРАНКВИСТ:
|
Промес
|
Смолов
|
Фернанду
|
ЖОАОЗИНЬЮ:
|
Смолов
|
Жоаозинью
|
Промес
|
Шарль КАБОРЕ:
|
Смолов
|
Промес
|
Ал.Миранчук
|
Виталий КАЛЕШИН:
|
Смолов
|
Фернанду
|
Ал.Миранчук
|
Павел МАМАЕВ:
|
Смолов
|
Фернанду
|
Глушаков
|
Александр МАРТЫНОВИЧ:
|
Смолов
|
Фернанду
|
Промес
|
Сергей ПЕТРОВ:
|
Смолов
|
И.Денисов
|
Смольников
|
Андрей СИНИЦЫН:
|
Фернанду
|
Смолов
|
Промес
|
Федор СМОЛОВ:
|
Смолов
|
Фернанду
|
Промес
Итоги голосования игроков "Краснодара"
|
31
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
12
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
12
|
ФЕРНАНДУ Спартак
|
2
|
Игорь ДЕНИСОВ Локомотив
|
2
|
Артем ДЗЮБА Зенит
|
2
|
ЖОАУЗИНЬЮ Краснодар
|
2
|
Алексей МИРАНЧУК Зенит
|
1
|
Денис ГЛУШАКОВ Спартак
|
1
|
ЖУЛИАНУ Зенит
|
1
|
Игорь СМОЛЬНИКОВ Зенит
Топ-5 после голосования пяти команд
|
94
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
65
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
32
|
Денис ГЛУШАКОВ Спартак
|
25
|
ФЕРНАНДУ Спартак
|
18
|
Роман ЗОБНИН Спартак
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Глушаков, Промес или Смолов?
rusfed 2.0
Федя Объективный
22:03
vialiy
Как известно, в футболе больше всего ценятся голы - естественно, Смолов.
22:02
Vorlod
да у Феди в Краснодаре культ . Кстати , предпоследним голосует Урал , и там Федя огребет очков , а последним ЦСКА , которое не даст спартаковцам ни очка . Так что Федя победил . И справедливо .
22:01
Promesov
Я думал 33 балла будет, а нет есть пара адекватов
21:57
King's Bounty IIII
Федя - последняя надежда сбродной !
21:50
Andrey6201
Комменты дебилов :(
21:37
Platinum1991
Лучший ПРОМЕС, а Смолов после него! Фернанду НЕ КОТИРУЕТСЯ! Он играл ПЛОХО! Фёдор! Все голы важны. Оно всё - одно к одному и складывается в общий успех игрока! Для того и играем и ЗАБИВАЕМ! Только так и никак не иначе! Поздравляем Фёдора с этим успехом! Молодец! Теперь надо на третий ПОДРЯД заход пойти и порадовать болельщиков отличной результативностью! А сколько не забил, потому что торопился и бил сдуру! Фёдор! Куда торопишься! Посмотри где ворота, посмотри где вратарь и только потом прицелься и точным ударом забивай! Можно с дуру сильно лупить и МИМО - по воробьям за воротами, а можно спокойно и средне катнуть и мяч в воротах. При ударе важна, в первую очередь, точность, а сила, как направление точного удара. Сила удара может меняться, а ТОЧНОСТЬ должна быть ПОСТОЯННОЙ величиной и приносить Вам успехи бомбардира! Пошевели извилинами и прикинь МОЗГАМИ и вперёд на тренировках отрабатывать точные удары из разных положений, что из-за пределов штрафной, что в пределах. Есть над чем Фёдору работать! Мастерство надо повышать на тренировках и тогда голы ПОСЫПЯТСЯ в ворота соперника, как из РОГА ИЗОБИЛИЯ! И будет вам, Фёдор, счастье, а болельщикам РАДОСТЬ от забитых вами ГОЛОВ! Желаем! Вперёд Фёдор! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Ура!
21:27
Хряк
Неудивительно ) В Магните кормят всех одной пищей)))))
21:25
shpasic
у Глушакова вся тройка будет из Глушаковых.
21:21
баламошка
Бугага)) Красава!
21:19