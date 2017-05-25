Выбор "Рубина": Смолов – вне конкуренции

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара", "Анжи", "Арсенала", "Зенита", "Краснодара", "Крыльев Советов", "Локомотива", "Оренбурга" и "Ростова" голосует "Рубин". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.
РУБИН
|
Мориц БАУЭР:
|
Промес
|
Головин
|
Смолов
|
Тарас БУРЛАК:
|
Смолов
|
Ал.Миранчук
|
Дзюба
|
Руслан КАМБОЛОВ:
|
Смолов
|
Промес
|
Рыжиков
|
Максим КАНУННИКОВ:
|
Смолов
|
Промес
|
Глушаков
|
Олег КУЗЬМИН:
|
Глушаков
|
Промес
|
Данни
|
Янн М’ВИЛА:
|
Ал.Миранчук
|
Дзагоев
|
Шатов
|
Эльмир НАБИУЛЛИН:
|
Промес
|
Рыжиков
|
Зе Луиш
|
Рубен РОЧИНА:
|
Фернандеш
|
Фернанду
|
Промес
|
Сергей РЫЖИКОВ:
|
Смолов
|
Сесар Навас
|
Промес
|
СЕРХИО САНЧЕС:
|
Фернандеш
|
Фернанду
|
Канунников
|
Мийо ЦАКТАШ:
|
Смолов
|
Данни
|
Промес
Итоги голосования игроков "Рубина"
|
16
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
15
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
6
|
Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив
|
5
|
Алексей МИРАНЧУК Локомотив
|
4
|
Денис ГЛУШАКОВ Спартак
|
4
|
ФЕРНАНДУ Спартак
|
3
|
ДАННИ Зенит
|
3
|
Сергей РЫЖИКОВ Рубин
|
2
|
Александр ГОЛОВИН ЦСКА
|
2
|
Алан ДЗАГОЕВ ЦСКА
|
2
|
СЕСАР НАВАС Ростов
|
1
|
Артем ДЗЮБА Зенит
|
1
|
ЗЕ ЛУИШ Спартак
|
1
|
Максим КАНУННИКОВ Рубин
|
1
|
Олег ШАТОВ Зенит
Топ-5 после голосования 10 команд
|
157
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
131
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
50
|
Денис ГЛУШАКОВ Спартак
|
47
|
ФЕРНАНДУ Спартак
|
31
|
Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив
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