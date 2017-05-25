23:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Выбор "Рубина": Смолов – вне конкуренции

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"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара", "Анжи", "Арсенала", "Зенита", "Краснодара", "Крыльев Советов", "Локомотива", "Оренбурга" и "Ростова" голосует "Рубин". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.

РУБИН

Мориц БАУЭР:

Промес

Головин

Смолов

Тарас БУРЛАК:

Смолов

Ал.Миранчук

Дзюба

Руслан КАМБОЛОВ:

Смолов

Промес

Рыжиков

Максим КАНУННИКОВ:

Смолов

Промес

Глушаков

Олег КУЗЬМИН:

Глушаков

Промес

Данни

Янн М’ВИЛА:

Ал.Миранчук

Дзагоев

Шатов

Эльмир НАБИУЛЛИН:

Промес

Рыжиков

Зе Луиш

Рубен РОЧИНА:

Фернандеш

Фернанду

Промес

Сергей РЫЖИКОВ:

Смолов

Сесар Навас

Промес

СЕРХИО САНЧЕС:

Фернандеш

Фернанду

Канунников

Мийо ЦАКТАШ:

Смолов

Данни

Промес

Итоги голосования игроков "Рубина"

16

Федор СМОЛОВ Краснодар

15

Квинси ПРОМЕС Спартак

6

Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив

5

Алексей МИРАНЧУК Локомотив

4

Денис ГЛУШАКОВ Спартак

4

ФЕРНАНДУ Спартак

3

ДАННИ Зенит

3

Сергей РЫЖИКОВ Рубин

2

Александр ГОЛОВИН ЦСКА

2

Алан ДЗАГОЕВ ЦСКА

2

СЕСАР НАВАС Ростов

1

Артем ДЗЮБА Зенит

1

ЗЕ ЛУИШ Спартак

1

Максим КАНУННИКОВ Рубин

1

Олег ШАТОВ Зенит

Топ-5 после голосования 10 команд

157

Федор СМОЛОВ Краснодар

131

Квинси ПРОМЕС Спартак

50

Денис ГЛУШАКОВ Спартак

47

ФЕРНАНДУ Спартак

31

Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив

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