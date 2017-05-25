Выбор "Рубина": Смолов – вне конкуренции

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара", "Анжи", "Арсенала", "Зенита", "Краснодара", "Крыльев Советов", "Локомотива", "Оренбурга" и "Ростова" голосует "Рубин". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.

РУБИН

Мориц БАУЭР: Промес Головин Смолов Тарас БУРЛАК: Смолов Ал.Миранчук Дзюба Руслан КАМБОЛОВ: Смолов Промес Рыжиков Максим КАНУННИКОВ: Смолов Промес Глушаков Олег КУЗЬМИН: Глушаков Промес Данни Янн М’ВИЛА: Ал.Миранчук Дзагоев Шатов Эльмир НАБИУЛЛИН: Промес Рыжиков Зе Луиш Рубен РОЧИНА: Фернандеш Фернанду Промес Сергей РЫЖИКОВ: Смолов Сесар Навас Промес СЕРХИО САНЧЕС: Фернандеш Фернанду Канунников Мийо ЦАКТАШ: Смолов Данни Промес

Итоги голосования игроков "Рубина"

16 Федор СМОЛОВ Краснодар 15 Квинси ПРОМЕС Спартак 6 Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив 5 Алексей МИРАНЧУК Локомотив 4 Денис ГЛУШАКОВ Спартак 4 ФЕРНАНДУ Спартак 3 ДАННИ Зенит 3 Сергей РЫЖИКОВ Рубин 2 Александр ГОЛОВИН ЦСКА 2 Алан ДЗАГОЕВ ЦСКА 2 СЕСАР НАВАС Ростов 1 Артем ДЗЮБА Зенит 1 ЗЕ ЛУИШ Спартак 1 Максим КАНУННИКОВ Рубин 1 Олег ШАТОВ Зенит

Топ-5 после голосования 10 команд

157 Федор СМОЛОВ Краснодар 131 Квинси ПРОМЕС Спартак 50 Денис ГЛУШАКОВ Спартак 47 ФЕРНАНДУ Спартак 31 Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив

Выбор "Ростова": Смолов? Промес? Лучший – Сесар Навас

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Выбор "Локо": Миранчук проголосовал за Промеса

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Выбор "Краснодара": Смолов назвал лучшим Смолова

Выбор "Зенита": Дзюба проголосовал за игроков "Спартака"

Выбор "Арсенала": Глушаков опередил Смолова и Промеса

Голосование "Анжи": Смолов опережает Промеса уже на 7 баллов

Глушаков, Промес или Смолов?