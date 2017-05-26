"Урал" отдал Смолову в 2 раза больше голосов, чем Промесу

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
После "Амкара", "Анжи","Арсенала", "Зенита", "Краснодара", "Крыльев Советов", "Локомотива","Оренбурга", "Ростова","Рубина", "Спартака", "Терека" и "Томи" голосует "Урал". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.
УРАЛ
|
Эрик БИКФАЛВИ:
|
Смолов
|
Фернандеш
|
Попов
|
Никита ГЛУШКОВ:
|
Смолов
|
Промес
|
Ал.Миранчук
|
Александр ДАНЦЕВ:
|
Промес
|
Глушаков
|
Смолов
|
Владимир ИЛЬИН:
|
Смолов
|
Ребров
|
Мариу Фернандес
|
Николай ЗАБОЛОТНЫЙ:
|
Смолов
|
Дзюба
|
Промес
|
Денис КУЛАКОВ:
|
Смолов
|
Акинфеев
|
Зобнин
|
Эдгар МАНУЧАРЯН:
|
Смолов
|
Промес
|
Акинфеев
|
Александр НОВИКОВ:
|
Нобоа
|
Промес
|
Акинфеев
|
Александр ПАВЛЕНКО:
|
Глушаков
|
Промес
|
Зобнин
|
Роман ПАВЛЮЧЕНКО:
|
Глушаков
|
Смолов
|
Самедов
|
Артем ФИДЛЕР:
|
Смолов
|
Смольников
|
Шатов
Итоги голосования игроков "Урала"
|
24
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
12
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
8
|
Денис ГЛУШАКОВ Спартак
|
4
|
Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА
|
3
|
Кристиан НОБОА Ростов
|
2
|
Артем ДЗЮБА Зенит
|
2
|
Роман ЗОБНИН Спартак
|
2
|
Артем РЕБРОВ Спартак
|
2
|
Игорь СМОЛЬНИКОВ Зенит
|
2
|
Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив
|
1
|
Алексей МИРАНЧУК Локомотив
|
1
|
МАРИУ ФЕРНАНДЕС ЦСКА
|
1
|
Ивелин ПОПОВ Спартак
|
1
|
Александр САМЕДОВ Спартак/Локомотив
|
1
|
Олег ШАТОВ Зенит
Топ-5 после голосования 14 команд
|
217
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
192
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
80
|
Денис ГЛУШАКОВ Спартак
|
59
|
ФЕРНАНДУ Спартак
|
49
|
Роман ЗОБНИН Спартак
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