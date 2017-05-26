"Урал" отдал Смолову в 2 раза больше голосов, чем Промесу

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

После "Амкара", "Анжи","Арсенала", "Зенита", "Краснодара", "Крыльев Советов", "Локомотива","Оренбурга", "Ростова","Рубина", "Спартака", "Терека" и "Томи" голосует "Урал". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.

УРАЛ

Эрик БИКФАЛВИ: Смолов Фернандеш Попов Никита ГЛУШКОВ: Смолов Промес Ал.Миранчук Александр ДАНЦЕВ: Промес Глушаков Смолов Владимир ИЛЬИН: Смолов Ребров Мариу Фернандес Николай ЗАБОЛОТНЫЙ: Смолов Дзюба Промес Денис КУЛАКОВ: Смолов Акинфеев Зобнин Эдгар МАНУЧАРЯН: Смолов Промес Акинфеев Александр НОВИКОВ: Нобоа Промес Акинфеев Александр ПАВЛЕНКО: Глушаков Промес Зобнин Роман ПАВЛЮЧЕНКО: Глушаков Смолов Самедов Артем ФИДЛЕР: Смолов Смольников Шатов

Итоги голосования игроков "Урала"

24 Федор СМОЛОВ Краснодар 12 Квинси ПРОМЕС Спартак 8 Денис ГЛУШАКОВ Спартак 4 Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА 3 Кристиан НОБОА Ростов 2 Артем ДЗЮБА Зенит 2 Роман ЗОБНИН Спартак 2 Артем РЕБРОВ Спартак 2 Игорь СМОЛЬНИКОВ Зенит 2 Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив 1 Алексей МИРАНЧУК Локомотив 1 МАРИУ ФЕРНАНДЕС ЦСКА 1 Ивелин ПОПОВ Спартак 1 Александр САМЕДОВ Спартак/Локомотив 1 Олег ШАТОВ Зенит

Топ-5 после голосования 14 команд

217 Федор СМОЛОВ Краснодар 192 Квинси ПРОМЕС Спартак 80 Денис ГЛУШАКОВ Спартак 59 ФЕРНАНДУ Спартак 49 Роман ЗОБНИН Спартак

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Глушаков, Промес или Смолов?