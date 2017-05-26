00:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Урал" отдал Смолову в 2 раза больше голосов, чем Промесу

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"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

После "Амкара", "Анжи","Арсенала", "Зенита", "Краснодара", "Крыльев Советов", "Локомотива","Оренбурга", "Ростова","Рубина", "Спартака", "Терека" и "Томи" голосует "Урал". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.

УРАЛ

Эрик БИКФАЛВИ:

Смолов

Фернандеш

Попов

Никита ГЛУШКОВ:

Смолов

Промес

Ал.Миранчук

Александр ДАНЦЕВ:

Промес

Глушаков

Смолов

Владимир ИЛЬИН:

Смолов

Ребров

Мариу Фернандес

Николай ЗАБОЛОТНЫЙ:

Смолов

Дзюба

Промес

Денис КУЛАКОВ:

Смолов

Акинфеев

Зобнин

Эдгар МАНУЧАРЯН:

Смолов

Промес

Акинфеев

Александр НОВИКОВ:

Нобоа

Промес

Акинфеев

Александр ПАВЛЕНКО:

Глушаков

Промес

Зобнин

Роман ПАВЛЮЧЕНКО:

Глушаков

Смолов

Самедов

Артем ФИДЛЕР:

Смолов

Смольников

Шатов

Итоги голосования игроков "Урала"

24

Федор СМОЛОВ Краснодар

12

Квинси ПРОМЕС Спартак

8

Денис ГЛУШАКОВ Спартак

4

Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА

3

Кристиан НОБОА Ростов

2

Артем ДЗЮБА Зенит

2

Роман ЗОБНИН Спартак

2

Артем РЕБРОВ Спартак

2

Игорь СМОЛЬНИКОВ Зенит

2

Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив

1

Алексей МИРАНЧУК Локомотив

1

МАРИУ ФЕРНАНДЕС ЦСКА

1

Ивелин ПОПОВ Спартак

1

Александр САМЕДОВ Спартак/Локомотив

1

Олег ШАТОВ Зенит

Топ-5 после голосования 14 команд

217

Федор СМОЛОВ Краснодар

192

Квинси ПРОМЕС Спартак

80

Денис ГЛУШАКОВ Спартак

59

ФЕРНАНДУ Спартак

49

Роман ЗОБНИН Спартак

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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