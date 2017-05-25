20:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Выбор "Арсенала": Глушаков опередил Смолова и Промеса

Денис ГЛУШАКОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Денис ГЛУШАКОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара" и "Анжи" голосует "Арсенал". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.

АРСЕНАЛ

Михаил АЛЕКСАНДРОВ:

Смолов

Данни

Попов

Максим БЕЛЯЕВ:

Зобнин

Глушаков

Смолов

Алексей БЕРЕЗИН:

Глушаков

Промес

Джанаев

Олег ВЛАСОВ:

Глушаков

Промес

Смолов

Игорь ГОРБАТЕНКО:

Глушаков

Промес

Беленов

Гия ГРИГАЛАВА:

Мариу Фернандес

Смолов

Дзюба

Иван ИВАНОВ:

Смолов

Попов

Чорлука

Кирилл КОМБАРОВ:

Д.Комбаров

Глушаков

Промес

Илья МАКСИМОВ:

Смолов

Промес

Глушаков

Владислав РЫЖКОВ:

Глушаков

Данни

Зобнин

Анри ХАГУШ:

Глушаков

Головин

Промес

Итоги голосования игроков "Арсенала"

20

Денис ГЛУШАКОВ Спартак

13

Федор СМОЛОВ Краснодар

10

Квинси ПРОМЕС Спартак

4

ДАННИ Зенит

4

Роман ЗОБНИН Спартак

3

Дмитрий КОМБАРОВ Спартак

3

Ивелин ПОПОВ Спартак

3

МАРИУ ФЕРНАНДЕС ЦСКА

2

Александр ГОЛОВИН ЦСКА

1

Александр БЕЛЕНОВ Уфа/Анжи

1

Сослан ДЖАНАЕВ Ростов

1

Артем ДЗЮБА Зенит

1

Ведран ЧОРЛУКА Локомотив

Топ-5 после голосования трех команд

52

Федор СМОЛОВ Краснодар

36

Квинси ПРОМЕС Спартак

31

Денис ГЛУШАКОВ Спартак

11

Роман ЗОБНИН Спартак

11

ФЕРНАНДУ Спартак

Голосование "Анжи": Смолов опережает Промеса уже на 7 баллов
Глушаков, Промес или Смолов?  

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (3)
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infeneon

Интересно почему за Смолова голосуют? Достойных нападающих у нас нет и не было уже давно :-( Просто вдумайтесь, Глушаков - опорный полузащитник, забил всего в два раза меньше Смолова (перезаписанный задним числом гол считать не буду, это просто клоунада).

20:32

баламошка

А Фернандо всё равно лучший.

20:25

shpasic

т.е. Арсенал два раза посчитают?

20:13