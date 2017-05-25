Выбор "Арсенала": Глушаков опередил Смолова и Промеса

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара" и "Анжи" голосует "Арсенал". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.
АРСЕНАЛ
|
Михаил АЛЕКСАНДРОВ:
|
Смолов
|
Данни
|
Попов
|
Максим БЕЛЯЕВ:
|
Зобнин
|
Глушаков
|
Смолов
|
Алексей БЕРЕЗИН:
|
Глушаков
|
Промес
|
Джанаев
|
Олег ВЛАСОВ:
|
Глушаков
|
Промес
|
Смолов
|
Игорь ГОРБАТЕНКО:
|
Глушаков
|
Промес
|
Беленов
|
Гия ГРИГАЛАВА:
|
Мариу Фернандес
|
Смолов
|
Дзюба
|
Иван ИВАНОВ:
|
Смолов
|
Попов
|
Чорлука
|
Кирилл КОМБАРОВ:
|
Д.Комбаров
|
Глушаков
|
Промес
|
Илья МАКСИМОВ:
|
Смолов
|
Промес
|
Глушаков
|
Владислав РЫЖКОВ:
|
Глушаков
|
Данни
|
Зобнин
|
Анри ХАГУШ:
|
Глушаков
|
Головин
|
Промес
Итоги голосования игроков "Арсенала"
|
20
|
Денис ГЛУШАКОВ Спартак
|
13
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
10
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
4
|
ДАННИ Зенит
|
4
|
Роман ЗОБНИН Спартак
|
3
|
Дмитрий КОМБАРОВ Спартак
|
3
|
Ивелин ПОПОВ Спартак
|
3
|
МАРИУ ФЕРНАНДЕС ЦСКА
|
2
|
Александр ГОЛОВИН ЦСКА
|
1
|
Александр БЕЛЕНОВ Уфа/Анжи
|
1
|
Сослан ДЖАНАЕВ Ростов
|
1
|
Артем ДЗЮБА Зенит
|
1
|
Ведран ЧОРЛУКА Локомотив
Топ-5 после голосования трех команд
|
52
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
36
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
31
|
Денис ГЛУШАКОВ Спартак
|
11
|
Роман ЗОБНИН Спартак
|
11
|
ФЕРНАНДУ Спартак
Голосование "Анжи": Смолов опережает Промеса уже на 7 баллов
Глушаков, Промес или Смолов?
infeneon
Интересно почему за Смолова голосуют? Достойных нападающих у нас нет и не было уже давно :-( Просто вдумайтесь, Глушаков - опорный полузащитник, забил всего в два раза меньше Смолова (перезаписанный задним числом гол считать не буду, это просто клоунада).
20:32
баламошка
А Фернандо всё равно лучший.
20:25
shpasic
т.е. Арсенал два раза посчитают?
20:13