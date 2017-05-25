Выбор "Арсенала": Глушаков опередил Смолова и Промеса

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара" и "Анжи" голосует "Арсенал". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.

АРСЕНАЛ

Михаил АЛЕКСАНДРОВ: Смолов Данни Попов Максим БЕЛЯЕВ: Зобнин Глушаков Смолов Алексей БЕРЕЗИН: Глушаков Промес Джанаев Олег ВЛАСОВ: Глушаков Промес Смолов Игорь ГОРБАТЕНКО: Глушаков Промес Беленов Гия ГРИГАЛАВА: Мариу Фернандес Смолов Дзюба Иван ИВАНОВ: Смолов Попов Чорлука Кирилл КОМБАРОВ: Д.Комбаров Глушаков Промес Илья МАКСИМОВ: Смолов Промес Глушаков Владислав РЫЖКОВ: Глушаков Данни Зобнин Анри ХАГУШ: Глушаков Головин Промес

Итоги голосования игроков "Арсенала"

20 Денис ГЛУШАКОВ Спартак 13 Федор СМОЛОВ Краснодар 10 Квинси ПРОМЕС Спартак 4 ДАННИ Зенит 4 Роман ЗОБНИН Спартак 3 Дмитрий КОМБАРОВ Спартак 3 Ивелин ПОПОВ Спартак 3 МАРИУ ФЕРНАНДЕС ЦСКА 2 Александр ГОЛОВИН ЦСКА 1 Александр БЕЛЕНОВ Уфа/Анжи 1 Сослан ДЖАНАЕВ Ростов 1 Артем ДЗЮБА Зенит 1 Ведран ЧОРЛУКА Локомотив

Топ-5 после голосования трех команд

52 Федор СМОЛОВ Краснодар 36 Квинси ПРОМЕС Спартак 31 Денис ГЛУШАКОВ Спартак 11 Роман ЗОБНИН Спартак 11 ФЕРНАНДУ Спартак

Голосование "Анжи": Смолов опережает Промеса уже на 7 баллов

Глушаков, Промес или Смолов?