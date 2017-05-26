Игроки ЦСКА отдали 9 очков Промесу

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл. Победитель будет назван в 1:00.

После "Амкара", "Анжи", "Арсенала", "Зенита", "Краснодара", "Крыльев Советов", "Локомотива","Оренбурга", "Ростова","Рубина", "Спартака", "Терека", "Томи", "Урала" и "Уфы" голосует ЦСКА.

ЦСКА

Игорь АКИНФЕЕВ Мариу Фернандес Смолов Головин Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ В.Березуцкий Акинфеев Мариу Фернандес Василий БЕРЕЗУЦКИЙ Акинфеев А.Березуцкий Головин Виктор ВАСИН Акинфеев Вернблум Мариу Фернандес ВИТИНЬЮ Акинфеев Мариу Фернандес Головин АлександрГОЛОВИН Акинфеев Промесс Смолов Алан ДЗАГОЕВ Акинфеев Промес Вернблум МАРИУ ФЕРНАНДЕС Витинью Головин Акинфеев Бибрас НАТХО Смолов Промес Акинфеев Зоран ТОШИЧ Промес Головин Акинфеев Георгий ЩЕННИКОВ Мариу Фернандес Акинфеев Вернблум

Итоги голосования игроков ЦСКА

22 Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА 10 МАРИУ ФЕРНАНДЕС ЦСКА 9 Квинси ПРОМЕС Спартак 7 Александр ГОЛОВИН ЦСКА 6 Федор СМОЛОВ Краснодар 4 Понтус ВЕРНБЛУМ ЦСКА 3 Василий БЕРЕЗУЦКИЙ ЦСКА ВИТИНЬЮ ЦСКА 2 Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ ЦСКА

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