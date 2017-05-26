Игроки ЦСКА отдали 9 очков Промесу

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл. Победитель будет назван в 1:00.
После "Амкара", "Анжи", "Арсенала", "Зенита", "Краснодара", "Крыльев Советов", "Локомотива","Оренбурга", "Ростова","Рубина", "Спартака", "Терека", "Томи", "Урала" и "Уфы" голосует ЦСКА.
ЦСКА
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
Мариу Фернандес
|
Смолов
|
Головин
|
Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ
|
В.Березуцкий
|
Акинфеев
|
Мариу Фернандес
|
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ
|
Акинфеев
|
А.Березуцкий
|
Головин
|
Виктор ВАСИН
|
Акинфеев
|
Вернблум
|
Мариу Фернандес
|
ВИТИНЬЮ
|
Акинфеев
|
Мариу Фернандес
|
Головин
|
АлександрГОЛОВИН
|
Акинфеев
|
Промесс
|
Смолов
|
Алан ДЗАГОЕВ
|
Акинфеев
|
Промес
|
Вернблум
|
МАРИУ ФЕРНАНДЕС
|
Витинью
|
Головин
|
Акинфеев
|
Бибрас НАТХО
|
Смолов
|
Промес
|
Акинфеев
|
Зоран ТОШИЧ
|
Промес
|
Головин
|
Акинфеев
|
Георгий ЩЕННИКОВ
|
Мариу Фернандес
|
Акинфеев
|
Вернблум
Итоги голосования игроков ЦСКА
|
22
|
Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА
|
10
|
МАРИУ ФЕРНАНДЕС ЦСКА
|
9
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
7
|
Александр ГОЛОВИН ЦСКА
|
6
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
4
|
Понтус ВЕРНБЛУМ ЦСКА
|
3
|
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ ЦСКА
|
|
ВИТИНЬЮ ЦСКА
|
2
|
Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ ЦСКА
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