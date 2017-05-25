20:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Выбор "Зенита": Дзюба проголосовал за игроков "Спартака"

Ивелин ПОПОВ, Квинси ПРОМЕС и Артем ДЗЮБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Ивелин ПОПОВ, Квинси ПРОМЕС и Артем ДЗЮБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара", "Анжи" и "Арсенала" голосует "Зенит". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.

ЗЕНИТ

ДАННИ:

Кришито

Лодыгин

Данни

Артем ДЗЮБА:

Жулиану

Зобнин

Промес

Юрий ЖИРКОВ:

Смолов

Промес

Дзюба

ЖУЛИАНУ:

Дзюба

Промес

Фернанду

Александр КЕРЖАКОВ:

Промес

Акинфеев

Смолов

Александр КОКОРИН:

Дзюба

Жулиану

А.Кержаков

Доменико КРИШИТО:

Смолов

Промес

Фернанду

Юрий ЛОДЫГИН:

Промес

Кришито

Головин

Игорь СМОЛЬНИКОВ:

Зобнин

Головин

Смолов

ХАВИ ГАРСИЯ:

Кришито

Смолов

Промес

Ибрагим ЦАЛЛАГОВ:

Промес

Зобнин

Смолов

Итоги голосования игроков "Зенита"

17

Квинси ПРОМЕС Спартак

11

Федор СМОЛОВ Краснодар

8

Доменико КРИШИТО Зенит

7

Артем ДЗЮБА Зенит

7

Роман ЗОБНИН Спартак

5

ЖУЛИАНУ Зенит

3

Александр ГОЛОВИН ЦСКА

2

Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА

2

Юрий ЛОДЫГИН Зенит

2

ФЕРНАНДУ Спартак

1

ДАННИ Зенит

1

Александр КЕРЖАКОВ Зенит

Топ-5 после голосования четырех команд

63

Федор СМОЛОВ Краснодар

53

Квинси ПРОМЕС Спартак

31

Денис ГЛУШАКОВ Спартак

18

Роман ЗОБНИН Спартак

13

ФЕРНАНДУ Спартак

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