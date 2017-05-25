Выбор "Зенита": Дзюба проголосовал за игроков "Спартака"

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара", "Анжи" и "Арсенала" голосует "Зенит". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.
ЗЕНИТ
|
ДАННИ:
|
Кришито
|
Лодыгин
|
Данни
|
Артем ДЗЮБА:
|
Жулиану
|
Зобнин
|
Промес
|
Юрий ЖИРКОВ:
|
Смолов
|
Промес
|
Дзюба
|
ЖУЛИАНУ:
|
Дзюба
|
Промес
|
Фернанду
|
Александр КЕРЖАКОВ:
|
Промес
|
Акинфеев
|
Смолов
|
Александр КОКОРИН:
|
Дзюба
|
Жулиану
|
А.Кержаков
|
Доменико КРИШИТО:
|
Смолов
|
Промес
|
Фернанду
|
Юрий ЛОДЫГИН:
|
Промес
|
Кришито
|
Головин
|
Игорь СМОЛЬНИКОВ:
|
Зобнин
|
Головин
|
Смолов
|
ХАВИ ГАРСИЯ:
|
Кришито
|
Смолов
|
Промес
|
Ибрагим ЦАЛЛАГОВ:
|
Промес
|
Зобнин
|
Смолов
Итоги голосования игроков "Зенита"
|
17
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
11
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
8
|
Доменико КРИШИТО Зенит
|
7
|
Артем ДЗЮБА Зенит
|
7
|
Роман ЗОБНИН Спартак
|
5
|
ЖУЛИАНУ Зенит
|
3
|
Александр ГОЛОВИН ЦСКА
|
2
|
Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА
|
2
|
Юрий ЛОДЫГИН Зенит
|
2
|
ФЕРНАНДУ Спартак
|
1
|
ДАННИ Зенит
|
1
|
Александр КЕРЖАКОВ Зенит
Топ-5 после голосования четырех команд
|
63
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
53
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
31
|
Денис ГЛУШАКОВ Спартак
|
18
|
Роман ЗОБНИН Спартак
|
13
|
ФЕРНАНДУ Спартак
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