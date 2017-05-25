Выбор "Зенита": Дзюба проголосовал за игроков "Спартака"

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара", "Анжи" и "Арсенала" голосует "Зенит". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.

ЗЕНИТ

ДАННИ: Кришито Лодыгин Данни Артем ДЗЮБА: Жулиану Зобнин Промес Юрий ЖИРКОВ: Смолов Промес Дзюба ЖУЛИАНУ: Дзюба Промес Фернанду Александр КЕРЖАКОВ: Промес Акинфеев Смолов Александр КОКОРИН: Дзюба Жулиану А.Кержаков Доменико КРИШИТО: Смолов Промес Фернанду Юрий ЛОДЫГИН: Промес Кришито Головин Игорь СМОЛЬНИКОВ: Зобнин Головин Смолов ХАВИ ГАРСИЯ: Кришито Смолов Промес Ибрагим ЦАЛЛАГОВ: Промес Зобнин Смолов

Итоги голосования игроков "Зенита"

17 Квинси ПРОМЕС Спартак 11 Федор СМОЛОВ Краснодар 8 Доменико КРИШИТО Зенит 7 Артем ДЗЮБА Зенит 7 Роман ЗОБНИН Спартак 5 ЖУЛИАНУ Зенит 3 Александр ГОЛОВИН ЦСКА 2 Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА 2 Юрий ЛОДЫГИН Зенит 2 ФЕРНАНДУ Спартак 1 ДАННИ Зенит 1 Александр КЕРЖАКОВ Зенит

Топ-5 после голосования четырех команд

63 Федор СМОЛОВ Краснодар 53 Квинси ПРОМЕС Спартак 31 Денис ГЛУШАКОВ Спартак 18 Роман ЗОБНИН Спартак 13 ФЕРНАНДУ Спартак

Выбор "Арсенала": Глушаков опередил Смолова и Промеса

Голосование "Анжи": Смолов опережает Промеса уже на 7 баллов

Глушаков, Промес или Смолов?