Голосование "Анжи": Смолов опережает Промеса уже на 7 баллов

"СЭ" продолжает подводить итоги голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

"СЭ" подводит итоги голосования команд в алфавитном порядке. После "Амкара" голосует "Анжи". Победитель голосования будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.

АНЖИ

Сергей БРЫЗГАЛОВ: Смолов Фернанду Дзюба Филипп БУДКОВСКИЙ: Смолов Промес Дзюба Аяз ГУЛИЕВ: Промес Смолов Фернанду Александр ЖИРОВ: Смолов Классон Дзюба Магомед МУСАЛОВ: Промес Смолов Кришито Сергей ПАРШИВЛЮК: Фернанду Промес Зобнин Александр ПРУДНИКОВ: Промес Смолов Стоцкий Тома ФИБЕЛЬ: Промес Ари Смолов Арсен ХУБУЛОВ: Промес Фернанду Смолов Давид ЮРЧЕНКО: Смолов Лунев Промес Павел ЯКОВЛЕВ: Фернанду Смолов Фернандеш

Итоги голосования игроков "Анжи"

22 Федор СМОЛОВ Краснодар 20 Квинси ПРОМЕС Спартак 11 ФЕРНАНДУ Спартак 3 Артем ДЗЮБА Зенит 2 АРИ Локомотив/Краснодар 2 Андрей ЛУНЕВ Зенит/Уфа 2 Виктор КЛАССОН Краснодар 1 Роман ЗОБНИН Спартак 1 Доменико КРИШИТО Зенит 1 Дмитрий СТОЦКИЙ Уфа 1 Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив

Топ-5 после голосования двух команд