Голосование "Анжи": Смолов опережает Промеса уже на 7 баллов

"СЭ" продолжает подводить итоги голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
"СЭ" подводит итоги голосования команд в алфавитном порядке. После "Амкара" голосует "Анжи". Победитель голосования будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.
АНЖИ
|
Сергей БРЫЗГАЛОВ:
|
Смолов
|
Фернанду
|
Дзюба
|
Филипп БУДКОВСКИЙ:
|
Смолов
|
Промес
|
Дзюба
|
Аяз ГУЛИЕВ:
|
Промес
|
Смолов
|
Фернанду
|
Александр ЖИРОВ:
|
Смолов
|
Классон
|
Дзюба
|
Магомед МУСАЛОВ:
|
Промес
|
Смолов
|
Кришито
|
Сергей ПАРШИВЛЮК:
|
Фернанду
|
Промес
|
Зобнин
|
Александр ПРУДНИКОВ:
|
Промес
|
Смолов
|
Стоцкий
|
Тома ФИБЕЛЬ:
|
Промес
|
Ари
|
Смолов
|
Арсен ХУБУЛОВ:
|
Промес
|
Фернанду
|
Смолов
|
Давид ЮРЧЕНКО:
|
Смолов
|
Лунев
|
Промес
|
Павел ЯКОВЛЕВ:
|
Фернанду
|
Смолов
|
Фернандеш
Итоги голосования игроков "Анжи"
|
22
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
20
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
11
|
ФЕРНАНДУ Спартак
|
3
|
Артем ДЗЮБА Зенит
|
2
|
АРИ Локомотив/Краснодар
|
2
|
Андрей ЛУНЕВ Зенит/Уфа
|
2
|
Виктор КЛАССОН Краснодар
|
1
|
Роман ЗОБНИН Спартак
|
1
|
Доменико КРИШИТО Зенит
|
1
|
Дмитрий СТОЦКИЙ Уфа
|
1
|
Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив
Топ-5 после голосования двух команд
|
39
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
26
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
11
|
Денис ГЛУШАКОВ Спартак
|
|
ФЕРНАНДУ Спартак
|
10
|
Георгий ДЖИКИЯ Спартак/Амкар