19:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Голосование "Анжи": Смолов опережает Промеса уже на 7 баллов

Квинси ПРОМЕС. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Квинси ПРОМЕС. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
0
0
0
0

"СЭ" продолжает подводить итоги голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

"СЭ" подводит итоги голосования команд в алфавитном порядке. После "Амкара" голосует "Анжи". Победитель голосования будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.

АНЖИ

Сергей БРЫЗГАЛОВ:

Смолов

Фернанду

Дзюба

Филипп БУДКОВСКИЙ:

Смолов

Промес

Дзюба

Аяз ГУЛИЕВ:

Промес

Смолов

Фернанду

Александр ЖИРОВ:

Смолов

Классон

Дзюба

Магомед МУСАЛОВ:

Промес

Смолов

Кришито

Сергей ПАРШИВЛЮК:

Фернанду

Промес

Зобнин

Александр ПРУДНИКОВ:

Промес

Смолов

Стоцкий

Тома ФИБЕЛЬ:

Промес

Ари

Смолов

Арсен ХУБУЛОВ:

Промес

Фернанду

Смолов

Давид ЮРЧЕНКО:

Смолов

Лунев

Промес

Павел ЯКОВЛЕВ:

Фернанду

Смолов

Фернандеш

Итоги голосования игроков "Анжи"

22

Федор СМОЛОВ Краснодар

20

Квинси ПРОМЕС Спартак

11

ФЕРНАНДУ Спартак

3

Артем ДЗЮБА Зенит

2

АРИ Локомотив/Краснодар

2

Андрей ЛУНЕВ Зенит/Уфа

2

Виктор КЛАССОН Краснодар

1

Роман ЗОБНИН Спартак

1

Доменико КРИШИТО Зенит

1

Дмитрий СТОЦКИЙ Уфа

1

Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив

Топ-5 после голосования двух команд

39

Федор СМОЛОВ Краснодар

26

Квинси ПРОМЕС Спартак

11

Денис ГЛУШАКОВ Спартак

 

ФЕРНАНДУ Спартак

10

Георгий ДЖИКИЯ Спартак/Амкар
0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий