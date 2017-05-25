Один из футболистов "Томи" назвал Гвинейского лучшим в РФПЛ

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

После "Амкара", "Анжи","Арсенала", "Зенита", "Краснодара", "Крыльев Советов", "Локомотива", "Оренбурга", "Ростова","Рубина", "Спартака" и "Терека" голосует "Томь".

ТОМЬ

Евгений БАЛЯЙКИН: Глушаков Смолов Акинфеев Даниил БОЛЬШУНОВ: Промес Смолов Данни Павел ГОЛЫШЕВ: Промес Глушаков Смолов Марк КАРЫМОВ: Карымов Смолов Промес Антон МИТЕРЕВ: Дзюба Игнашевич Васин Александр МЕЛИХОВ: Лунев Акинфеев Медведев Артем ПОПОВ: Смолов Глушаков Дзюба Алексей ПУГИН: Смолов Акинфеев Зобнин Дмитрий САСИН: Глушаков Промес Смолов Александр СОБОЛЕВ: Зобнин Промес Смолов Валерий ЧУПЕРКА: Гвинейский Карымов Митерев

Итоги голосования игроков "Томи"

15 Федор СМОЛОВ Краснодар 11 Квинси ПРОМЕС Спартак 10 Денис ГЛУШАКОВ Спартак 5 Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА 5 Марк КАРЫМОВ Томь 4 Артем ДЗЮБА Зенит 4 Роман ЗОБНИН Спартак 3 Никита ГВИНЕЙСКИЙ Томь 3 Андрей ЛУНЕВ Зенит/Уфа 2 Сергей ИГНАШЕВИЧ ЦСКА 1 Виктор ВАСИН ЦСКА/Уфа 1 ДАННИ Зенит 1 Никита МЕДВЕДЕВ Ростов 1 Антон МИТЕРЕВ Томь

Топ-5 после голосования 13 команд

193 Федор СМОЛОВ Краснодар 180 Квинси ПРОМЕС Спартак 72 Денис ГЛУШАКОВ Спартак 59 ФЕРНАНДУ Спартак 47 Роман ЗОБНИН Спартак

"Терек": равенство Смолова и Промеса

Выбор "Спартака": красно-белые против Смолова

Выбор "Рубина": Смолов – вне конкуренции

Выбор "Ростова": Смолов? Промес? Лучший – Сесар Навас

Проголосовали 8 клубов: Промес отстает от Смолова на 25 баллов

Выбор "Локо": Миранчук проголосовал за Промеса

Выбор "Крыльев": футболисты отдали голоса за Смолова

Выбор "Краснодара": Смолов назвал лучшим Смолова

Выбор "Зенита": Дзюба проголосовал за игроков "Спартака"

Выбор "Арсенала": Глушаков опередил Смолова и Промеса

Голосование "Анжи": Смолов опережает Промеса уже на 7 баллов

Глушаков, Промес или Смолов?