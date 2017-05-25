Один из футболистов "Томи" назвал Гвинейского лучшим в РФПЛ

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
После "Амкара", "Анжи","Арсенала", "Зенита", "Краснодара", "Крыльев Советов", "Локомотива", "Оренбурга", "Ростова","Рубина", "Спартака" и "Терека" голосует "Томь".
ТОМЬ
|
Евгений БАЛЯЙКИН:
|
Глушаков
|
Смолов
|
Акинфеев
|
Даниил БОЛЬШУНОВ:
|
Промес
|
Смолов
|
Данни
|
Павел ГОЛЫШЕВ:
|
Промес
|
Глушаков
|
Смолов
|
Марк КАРЫМОВ:
|
Карымов
|
Смолов
|
Промес
|
Антон МИТЕРЕВ:
|
Дзюба
|
Игнашевич
|
Васин
|
Александр МЕЛИХОВ:
|
Лунев
|
Акинфеев
|
Медведев
|
Артем ПОПОВ:
|
Смолов
|
Глушаков
|
Дзюба
|
Алексей ПУГИН:
|
Смолов
|
Акинфеев
|
Зобнин
|
Дмитрий САСИН:
|
Глушаков
|
Промес
|
Смолов
|
Александр СОБОЛЕВ:
|
Зобнин
|
Промес
|
Смолов
|
Валерий ЧУПЕРКА:
|
Гвинейский
|
Карымов
|
Митерев
Итоги голосования игроков "Томи"
|
15
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
11
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
10
|
Денис ГЛУШАКОВ Спартак
|
5
|
Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА
|
5
|
Марк КАРЫМОВ Томь
|
4
|
Артем ДЗЮБА Зенит
|
4
|
Роман ЗОБНИН Спартак
|
3
|
Никита ГВИНЕЙСКИЙ Томь
|
3
|
Андрей ЛУНЕВ Зенит/Уфа
|
2
|
Сергей ИГНАШЕВИЧ ЦСКА
|
1
|
Виктор ВАСИН ЦСКА/Уфа
|
1
|
ДАННИ Зенит
|
1
|
Никита МЕДВЕДЕВ Ростов
|
1
|
Антон МИТЕРЕВ Томь
Топ-5 после голосования 13 команд
|
193
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
180
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
72
|
Денис ГЛУШАКОВ Спартак
|
59
|
ФЕРНАНДУ Спартак
|
47
|
Роман ЗОБНИН Спартак
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