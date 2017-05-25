23:55 25 мая | ФУТБОЛ — РФПЛ

Один из футболистов "Томи" назвал Гвинейского лучшим в РФПЛ

0
0
0
0

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

После "Амкара", "Анжи","Арсенала", "Зенита", "Краснодара", "Крыльев Советов", "Локомотива", "Оренбурга", "Ростова","Рубина", "Спартака" и "Терека" голосует "Томь".

ТОМЬ

Евгений БАЛЯЙКИН:

Глушаков

Смолов

Акинфеев

Даниил БОЛЬШУНОВ:

Промес

Смолов

Данни

Павел ГОЛЫШЕВ:

Промес

Глушаков

Смолов

Марк КАРЫМОВ:

Карымов

Смолов

Промес

Антон МИТЕРЕВ:

Дзюба

Игнашевич

Васин

Александр МЕЛИХОВ:

Лунев

Акинфеев

Медведев

Артем ПОПОВ:

Смолов

Глушаков

Дзюба

Алексей ПУГИН:

Смолов

Акинфеев

Зобнин

Дмитрий САСИН:

Глушаков

Промес

Смолов

Александр СОБОЛЕВ:

Зобнин

Промес

Смолов

Валерий ЧУПЕРКА:

Гвинейский

Карымов

Митерев

Итоги голосования игроков "Томи"

15

Федор СМОЛОВ Краснодар

11

Квинси ПРОМЕС Спартак

10

Денис ГЛУШАКОВ Спартак

5

Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА

5

Марк КАРЫМОВ Томь

4

Артем ДЗЮБА Зенит

4

Роман ЗОБНИН Спартак

3

Никита ГВИНЕЙСКИЙ Томь

3

Андрей ЛУНЕВ Зенит/Уфа

2

Сергей ИГНАШЕВИЧ ЦСКА

1

Виктор ВАСИН ЦСКА/Уфа

1

ДАННИ Зенит

1

Никита МЕДВЕДЕВ Ростов

1

Антон МИТЕРЕВ Томь

Топ-5 после голосования 13 команд

193

Федор СМОЛОВ Краснодар

180

Квинси ПРОМЕС Спартак

72

Денис ГЛУШАКОВ Спартак

59

ФЕРНАНДУ Спартак

47

Роман ЗОБНИН Спартак

"Терек": равенство Смолова и Промеса
Выбор "Спартака": красно-белые против Смолова
Выбор "Рубина": Смолов – вне конкуренции
Выбор "Ростова": Смолов? Промес? Лучший – Сесар Навас
Проголосовали 8 клубов: Промес отстает от Смолова на 25 баллов
Выбор "Локо": Миранчук проголосовал за Промеса
Выбор "Крыльев": футболисты отдали голоса за Смолова
Выбор "Краснодара": Смолов назвал лучшим Смолова
Выбор "Зенита": Дзюба проголосовал за игроков "Спартака"
Выбор "Арсенала": Глушаков опередил Смолова и Промеса
Голосование "Анжи": Смолов опережает Промеса уже на 7 баллов
Глушаков, Промес или Смолов?    

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий