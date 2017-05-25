22:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Проголосовали 8 клубов:
Промес отстает от Смолова на 25 баллов

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"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара", "Анжи", "Арсенала", "Зенита", "Краснодара" и "Крыльев Советов" и "Локомотива" голосует "Оренбург". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.

ОРЕНБУРГ

Дмитрий АБАКУМОВ:

Акинфеев

Смолов

Промес

Дмтрий АНДРЕЕВ:

Глушаков

О.Иванов

Ойеволе

Сергей БРЕЕВ:

Фернанду

Смолов

Нобоа

Михал ДЮРИШ:

Промес

Смолов

Головин

Дмитрий ЕФРЕМОВ:

Промес

Головин

Смолов

Игорь КОРОНОВ:

Промес

Смолов

Глушаков

Элгуджа ЛОБЖАНИДЗЕ:

Промес

Ойеволе

Смолов

Адессойе ОЙЕВОЛЕ:

Фернанду

Зобнин

Андреев

Владимир ПОЛУЯХТОВ:

Фернанду

Смолов

Промес

Анзор САНАЯ:

Промес

Фернанду

Смолов

Марат ШОГЕНОВ:

Ойеволе

Фернанду

Зобнин

Итоги голосования игроков "Оренбурга"

17

Квинси ПРОМЕС Спартак

13

Федор СМОЛОВ Краснодар

13

ФЕРНАНДУ Спартак

6

Адессойе ОЙЕВОЛЕ Оренбург

4

Денис ГЛУШАКОВ Спартак

3

Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА

3

Александр ГОЛОВИН ЦСКА

3

Роман ЗОБНИН Спартак

2

Олег ИВАНОВ Терек

1

Дмитрий АНДРЕЕВ Оренбург

1

Кристиан НОБОА Ростов

Топ-5 после голосования восьми команд

134

Федор СМОЛОВ Краснодар

109

Квинси ПРОМЕС Спартак

42

Денис ГЛУШАКОВ Спартак

41

ФЕРНАНДУ Спартак

25

Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив

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Глушаков, Промес или Смолов?  

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