"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара", "Анжи", "Арсенала", "Зенита", "Краснодара" и "Крыльев Советов" и "Локомотива" голосует "Оренбург". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.

ОРЕНБУРГ

Дмитрий АБАКУМОВ: Акинфеев Смолов Промес Дмтрий АНДРЕЕВ: Глушаков О.Иванов Ойеволе Сергей БРЕЕВ: Фернанду Смолов Нобоа Михал ДЮРИШ: Промес Смолов Головин Дмитрий ЕФРЕМОВ: Промес Головин Смолов Игорь КОРОНОВ: Промес Смолов Глушаков Элгуджа ЛОБЖАНИДЗЕ: Промес Ойеволе Смолов Адессойе ОЙЕВОЛЕ: Фернанду Зобнин Андреев Владимир ПОЛУЯХТОВ: Фернанду Смолов Промес Анзор САНАЯ: Промес Фернанду Смолов Марат ШОГЕНОВ: Ойеволе Фернанду Зобнин

Итоги голосования игроков "Оренбурга"

17 Квинси ПРОМЕС Спартак 13 Федор СМОЛОВ Краснодар 13 ФЕРНАНДУ Спартак 6 Адессойе ОЙЕВОЛЕ Оренбург 4 Денис ГЛУШАКОВ Спартак 3 Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА 3 Александр ГОЛОВИН ЦСКА 3 Роман ЗОБНИН Спартак 2 Олег ИВАНОВ Терек 1 Дмитрий АНДРЕЕВ Оренбург 1 Кристиан НОБОА Ростов

Топ-5 после голосования восьми команд

134 Федор СМОЛОВ Краснодар 109 Квинси ПРОМЕС Спартак 42 Денис ГЛУШАКОВ Спартак 41 ФЕРНАНДУ Спартак 25 Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив

Выбор "Локо": Миранчук проголосовал за Промеса

Выбор "Крыльев": футболисты отдали голоса за Смолова

Выбор "Краснодара": Смолов назвал лучшим Смолова

Выбор "Зенита": Дзюба проголосовал за игроков "Спартака"

Выбор "Арсенала": Глушаков опередил Смолова и Промеса

Голосование "Анжи": Смолов опережает Промеса уже на 7 баллов

Глушаков, Промес или Смолов?