"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара", "Анжи", "Арсенала", "Зенита", "Краснодара" и "Крыльев Советов" и "Локомотива" голосует "Оренбург". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.
ОРЕНБУРГ
|
Дмитрий АБАКУМОВ:
|
Акинфеев
|
Смолов
|
Промес
|
Дмтрий АНДРЕЕВ:
|
Глушаков
|
О.Иванов
|
Ойеволе
|
Сергей БРЕЕВ:
|
Фернанду
|
Смолов
|
Нобоа
|
Михал ДЮРИШ:
|
Промес
|
Смолов
|
Головин
|
Дмитрий ЕФРЕМОВ:
|
Промес
|
Головин
|
Смолов
|
Игорь КОРОНОВ:
|
Промес
|
Смолов
|
Глушаков
|
Элгуджа ЛОБЖАНИДЗЕ:
|
Промес
|
Ойеволе
|
Смолов
|
Адессойе ОЙЕВОЛЕ:
|
Фернанду
|
Зобнин
|
Андреев
|
Владимир ПОЛУЯХТОВ:
|
Фернанду
|
Смолов
|
Промес
|
Анзор САНАЯ:
|
Промес
|
Фернанду
|
Смолов
|
Марат ШОГЕНОВ:
|
Ойеволе
|
Фернанду
|
Зобнин
Итоги голосования игроков "Оренбурга"
|
17
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
13
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
13
|
ФЕРНАНДУ Спартак
|
6
|
Адессойе ОЙЕВОЛЕ Оренбург
|
4
|
Денис ГЛУШАКОВ Спартак
|
3
|
Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА
|
3
|
Александр ГОЛОВИН ЦСКА
|
3
|
Роман ЗОБНИН Спартак
|
2
|
Олег ИВАНОВ Терек
|
1
|
Дмитрий АНДРЕЕВ Оренбург
|
1
|
Кристиан НОБОА Ростов
Топ-5 после голосования восьми команд
|
134
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
109
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
42
|
Денис ГЛУШАКОВ Спартак
|
41
|
ФЕРНАНДУ Спартак
|
25
|
Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив
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