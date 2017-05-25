Выбор "Ростова": Смолов? Промес? Лучший – Сесар Навас

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара", "Анжи", "Арсенала", "Зенита", "Краснодара", "Крыльев Советов", "Локомотива" и "Оренбурга" голосует "Ростов". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.
РОСТОВ
|
Александр БУХАРОВ:
|
Сесар Навас
|
Акинфеев
|
Промес
|
Александр ГАЦКАН:
|
Акинфеев
|
Сесар Навас
|
Промес
|
Сослан ДЖАНАЕВ:
|
Сесар Навас
|
Бухаров
|
Нобоа
|
Александр ЕРОХИН:
|
Промес
|
Бухаров
|
Сесар Навас
|
Тимофей КАЛАЧЕВ:
|
Гацкан
|
Промес
|
Сесар Навас
|
Федор КУДРЯШОВ:
|
Зобнин
|
Головин
|
Сесар Навас
|
Миха МЕВЛЯ:
|
Сесар Навас
|
Фернанду
|
Смолов
|
Никита МЕДВЕДЕВ:
|
Бухаров
|
Глушаков
|
Зобнин
|
Кристиан НОБОА:
|
Медведев
|
Сесар Навас
|
Нобоа
|
Дмитрий ПОЛОЗ:
|
Смолов
|
Глушаков
|
Медведев
|
СЕСАР НАВАС:
|
Смолов
|
Нобоа
|
Медведев
Итоги голосования игроков "Ростова"
|
16
|
СЕСАР НАВАС Ростов
|
7
|
Александр БУХАРОВ Ростов
|
7
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
7
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
5
|
Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА
|
5
|
Никита МЕДВЕДЕВ Ростов
|
4
|
Денис ГЛУШАКОВ Спартак
|
4
|
Роман ЗОБНИН Спартак
|
4
|
Кристиан НОБОА Ростов
|
3
|
Александр ГАЦКАН Ростов
|
2
|
Александр ГОЛОВИН ЦСКА
|
2
|
ФЕРНАНДУ Спартак
Топ-5 после голосования девяти команд
|
141
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
116
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
46
|
Денис ГЛУШАКОВ Спартак
|
43
|
ФЕРНАНДУ Спартак
|
25
|
Роман ЗОБНИН Спартак
|
|
Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив
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Болела_23
RSI-ты реально считаешь наваса лучшим игроком чемпионата? Если да, то тебе и зеркало не поможет)))
23:44
Леха161
мне Нобоа понравился, всегда от него ждешь попадания со штрафного, да и все наши ребята горели в глазах в этом сезоне, Навас то же красава. Единственное, что огорчает , где Ростовская школа и наши игроки?
23:35
RSI
Болела_23 а ты в зеркало давно смотрел?
23:32
Болела_23
дуболомы ростовские-своего же выбрали,вот не адекваты)))
23:28