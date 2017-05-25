23:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Выбор "Ростова": Смолов? Промес? Лучший – Сесар Навас

В "Ростове" считают CЕСАРА НАВАСА (слева) лучшим футболистом чемпионата России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
В "Ростове" считают CЕСАРА НАВАСА (слева) лучшим футболистом чемпионата России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара", "Анжи", "Арсенала", "Зенита", "Краснодара", "Крыльев Советов", "Локомотива" и "Оренбурга" голосует "Ростов". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.

РОСТОВ

Александр БУХАРОВ:

Сесар Навас

Акинфеев

Промес

Александр ГАЦКАН:

Акинфеев

Сесар Навас

Промес

Сослан ДЖАНАЕВ:

Сесар Навас

Бухаров

Нобоа

Александр ЕРОХИН:

Промес

Бухаров

Сесар Навас

Тимофей КАЛАЧЕВ:

Гацкан

Промес

Сесар Навас

Федор КУДРЯШОВ:

Зобнин

Головин

Сесар Навас

Миха МЕВЛЯ:

Сесар Навас

Фернанду

Смолов

Никита МЕДВЕДЕВ:

Бухаров

Глушаков

Зобнин

Кристиан НОБОА:

Медведев

Сесар Навас

Нобоа

Дмитрий ПОЛОЗ:

Смолов

Глушаков

Медведев

СЕСАР НАВАС:

Смолов

Нобоа

Медведев

Итоги голосования игроков "Ростова"

16

СЕСАР НАВАС Ростов

7

Александр БУХАРОВ Ростов

7

Квинси ПРОМЕС Спартак

7

Федор СМОЛОВ Краснодар

5

Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА

5

Никита МЕДВЕДЕВ Ростов

4

Денис ГЛУШАКОВ Спартак

4

Роман ЗОБНИН Спартак

4

Кристиан НОБОА Ростов

3

Александр ГАЦКАН Ростов

2

Александр ГОЛОВИН ЦСКА

2

ФЕРНАНДУ Спартак

Топ-5 после голосования девяти команд

141

Федор СМОЛОВ Краснодар

116

Квинси ПРОМЕС Спартак

46

Денис ГЛУШАКОВ Спартак

43

ФЕРНАНДУ Спартак

25

Роман ЗОБНИН Спартак

 

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Глушаков, Промес или Смолов?   

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Болела_23

RSI-ты реально считаешь наваса лучшим игроком чемпионата? Если да, то тебе и зеркало не поможет)))

23:44

Леха161

мне Нобоа понравился, всегда от него ждешь попадания со штрафного, да и все наши ребята горели в глазах в этом сезоне, Навас то же красава. Единственное, что огорчает , где Ростовская школа и наши игроки?

23:35

RSI

Болела_23 а ты в зеркало давно смотрел?

23:32

Болела_23

дуболомы ростовские-своего же выбрали,вот не адекваты)))

23:28