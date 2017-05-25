Выбор "Ростова": Смолов? Промес? Лучший – Сесар Навас

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара", "Анжи", "Арсенала", "Зенита", "Краснодара", "Крыльев Советов", "Локомотива" и "Оренбурга" голосует "Ростов". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.

РОСТОВ

Александр БУХАРОВ: Сесар Навас Акинфеев Промес Александр ГАЦКАН: Акинфеев Сесар Навас Промес Сослан ДЖАНАЕВ: Сесар Навас Бухаров Нобоа Александр ЕРОХИН: Промес Бухаров Сесар Навас Тимофей КАЛАЧЕВ: Гацкан Промес Сесар Навас Федор КУДРЯШОВ: Зобнин Головин Сесар Навас Миха МЕВЛЯ: Сесар Навас Фернанду Смолов Никита МЕДВЕДЕВ: Бухаров Глушаков Зобнин Кристиан НОБОА: Медведев Сесар Навас Нобоа Дмитрий ПОЛОЗ: Смолов Глушаков Медведев СЕСАР НАВАС: Смолов Нобоа Медведев

Итоги голосования игроков "Ростова"

16 СЕСАР НАВАС Ростов 7 Александр БУХАРОВ Ростов 7 Квинси ПРОМЕС Спартак 7 Федор СМОЛОВ Краснодар 5 Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА 5 Никита МЕДВЕДЕВ Ростов 4 Денис ГЛУШАКОВ Спартак 4 Роман ЗОБНИН Спартак 4 Кристиан НОБОА Ростов 3 Александр ГАЦКАН Ростов 2 Александр ГОЛОВИН ЦСКА 2 ФЕРНАНДУ Спартак

Топ-5 после голосования девяти команд

141 Федор СМОЛОВ Краснодар 116 Квинси ПРОМЕС Спартак 46 Денис ГЛУШАКОВ Спартак 43 ФЕРНАНДУ Спартак 25 Роман ЗОБНИН Спартак Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив

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