Выбор "Локо": Миранчук проголосовал за Промеса

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара", "Анжи", "Арсенала", "Зенита", "Краснодара" и "Крыльев Советов" голосует "Локомотив". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.
ЛОКОМОТИВ
|
АРИ:
|
Гильерме
|
Фернандеш
|
Арии
|
ГИЛЬЕРМЕ:
|
Промес
|
Фернандеш
|
Смолов
|
Виталий ДЕНИСОВ:
|
Фернандеш
|
Смолов
|
Промес
|
Соломон КВЕКВЕЛИЯ:
|
Тарасов
|
Миранчук
|
Фернандеш
|
МАЙКОН:
|
Фернандеш
|
Гильерме
|
Смолов
|
Алексей МИРАНЧУК:
|
Промес
|
Смолов
|
Фернандеш
|
Тарас МИХАЛИК:
|
Самедов
|
И.Денисов
|
Смолов
|
Дельвин НДИНГА:
|
Промес
|
Фернандеш
|
Каборе
|
Неманья ПЕЙЧИНОВИЧ:
|
Фернандеш
|
Смолов
|
Промес
|
Мануэл ФЕРНАНДЕШ:
|
Промес
|
Фернандеш
|
Смолов
|
Ведран ЧОРЛУКА:
|
Промес
|
Смолов
|
Фернандеш
Итоги голосования игроков "Локомотива"
|
20
|
Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив
|
17
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
12
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
5
|
ГИЛЬЕРМЕ Локомотив
|
3
|
Александр САМЕДОВ Спартак/Локомотив
|
3
|
Дмитрий ТАРАСОВ Локомотив
|
2
|
Игорь ДЕНИСОВ Локомотив
|
2
|
Алексей МИРАНЧУК Локомотив
|
1
|
АРИ Локомотив/Краснодар
|
1
|
Шарль КАБОРЕ Краснодар
Топ-5 после голосования семи команд
|
121
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
92
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
38
|
Денис ГЛУШАКОВ Спартак
|
28
|
ФЕРНАНДУ Спартак
|
25
|
Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив
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