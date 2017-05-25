Выбор "Локо": Миранчук проголосовал за Промеса

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара", "Анжи", "Арсенала", "Зенита", "Краснодара" и "Крыльев Советов" голосует "Локомотив". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.

ЛОКОМОТИВ

АРИ: Гильерме Фернандеш Арии ГИЛЬЕРМЕ: Промес Фернандеш Смолов Виталий ДЕНИСОВ: Фернандеш Смолов Промес Соломон КВЕКВЕЛИЯ: Тарасов Миранчук Фернандеш МАЙКОН: Фернандеш Гильерме Смолов Алексей МИРАНЧУК: Промес Смолов Фернандеш Тарас МИХАЛИК: Самедов И.Денисов Смолов Дельвин НДИНГА: Промес Фернандеш Каборе Неманья ПЕЙЧИНОВИЧ: Фернандеш Смолов Промес Мануэл ФЕРНАНДЕШ: Промес Фернандеш Смолов Ведран ЧОРЛУКА: Промес Смолов Фернандеш

Итоги голосования игроков "Локомотива"

20 Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив 17 Квинси ПРОМЕС Спартак 12 Федор СМОЛОВ Краснодар 5 ГИЛЬЕРМЕ Локомотив 3 Александр САМЕДОВ Спартак/Локомотив 3 Дмитрий ТАРАСОВ Локомотив 2 Игорь ДЕНИСОВ Локомотив 2 Алексей МИРАНЧУК Локомотив 1 АРИ Локомотив/Краснодар 1 Шарль КАБОРЕ Краснодар

Топ-5 после голосования семи команд

121 Федор СМОЛОВ Краснодар 92 Квинси ПРОМЕС Спартак 38 Денис ГЛУШАКОВ Спартак 28 ФЕРНАНДУ Спартак 25 Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив

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