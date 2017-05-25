22:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Выбор "Локо": Миранчук проголосовал за Промеса

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"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара", "Анжи", "Арсенала", "Зенита", "Краснодара" и "Крыльев Советов" голосует "Локомотив". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.

ЛОКОМОТИВ

АРИ:

Гильерме

Фернандеш

Арии

ГИЛЬЕРМЕ:

Промес

Фернандеш

Смолов

Виталий ДЕНИСОВ:

Фернандеш

Смолов

Промес

Соломон КВЕКВЕЛИЯ:

Тарасов

Миранчук

Фернандеш

МАЙКОН:

Фернандеш

Гильерме

Смолов

Алексей МИРАНЧУК:

Промес

Смолов

Фернандеш

Тарас МИХАЛИК:

Самедов

И.Денисов

Смолов

Дельвин НДИНГА:

Промес

Фернандеш

Каборе

Неманья ПЕЙЧИНОВИЧ:

Фернандеш

Смолов

Промес

Мануэл ФЕРНАНДЕШ:

Промес

Фернандеш

Смолов

Ведран ЧОРЛУКА:

Промес

Смолов

Фернандеш

Итоги голосования игроков "Локомотива"

20

Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив

17

Квинси ПРОМЕС Спартак

12

Федор СМОЛОВ Краснодар

5

ГИЛЬЕРМЕ Локомотив

3

Александр САМЕДОВ Спартак/Локомотив

3

Дмитрий ТАРАСОВ Локомотив

2

Игорь ДЕНИСОВ Локомотив

2

Алексей МИРАНЧУК Локомотив

1

АРИ Локомотив/Краснодар

1

Шарль КАБОРЕ Краснодар

Топ-5 после голосования семи команд

121

Федор СМОЛОВ Краснодар

92

Квинси ПРОМЕС Спартак

38

Денис ГЛУШАКОВ Спартак

28

ФЕРНАНДУ Спартак

25

Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив

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