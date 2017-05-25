"Терек": равенство Смолова и Промеса

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара", "Анжи", "Арсенала", "Зенита", "Краснодара", "Крыльев Советов", "Локомотива", "Оренбурга", "Ростова", "Рубина" и "Спартака" голосует "Терек". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.

ТЕРЕК

Вилькер АНХЕЛЬ: Мариу Фернандес Глушаков Промес Беким БАЛАЙ: Смолов Глушаков Промес Евгений ГОРОДОВ: Смолов Акинфеев Промес Олег ИВАНОВ: Смолов И.Денисов Глушаков Далер КУЗЯЕВ: Промес Зе Луиш Смолов Игорь ЛЕБЕДЕНКО: Промес Смолов Дзагоев Магомед МИТРИШЕВ: Промес Смолов Жулиану Факундо ПИРИС: Мариу Фернандес Промес Смолов РОДОЛФУ: Фернанду Смолов Мариу Фернандес Андрей СЕМЕНОВ: Промес Мариу Фернандес Беленов Ризван УЦИЕВ: Глушаков Беленов Балай

Итоги голосования игроков "Терека"

17 Квинси ПРОМЕС Спартак 17 Федор СМОЛОВ Краснодар 9 МАРИУ ФЕРНАНДЕС ЦСКА 8 Денис ГЛУШАКОВ Спартак 3 Александр БЕЛЕНОВ Уфа/Анжи 3 ФЕРНАНДУ Спартак 2 Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА 2 Игорь ДЕНИСОВ Локомотив 2 ЗЕ ЛУИШ Спартак 1 Беким БАЛАЙ Терек 1 Алан ДЗАГОЕВ ЦСКА 1 ЖУЛИАНУ Зенит

Топ-5 после голосования 12 команд

178 Федор СМОЛОВ Краснодар 169 Квинси ПРОМЕС Спартак 62 Денис ГЛУШАКОВ Спартак 59 ФЕРНАНДУ Спартак 43 Роман ЗОБНИН Спартак

Один из футболистов "Томи" назвал Гвинейского лучшим в РФПЛ

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Выбор "Краснодара": Смолов назвал лучшим Смолова

Выбор "Зенита": Дзюба проголосовал за игроков "Спартака"

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Глушаков, Промес или Смолов?