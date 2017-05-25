"Терек": равенство Смолова и Промеса

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара", "Анжи", "Арсенала", "Зенита", "Краснодара", "Крыльев Советов", "Локомотива", "Оренбурга", "Ростова", "Рубина" и "Спартака" голосует "Терек". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.
ТЕРЕК
|
Вилькер АНХЕЛЬ:
|
Мариу Фернандес
|
Глушаков
|
Промес
|
Беким БАЛАЙ:
|
Смолов
|
Глушаков
|
Промес
|
Евгений ГОРОДОВ:
|
Смолов
|
Акинфеев
|
Промес
|
Олег ИВАНОВ:
|
Смолов
|
И.Денисов
|
Глушаков
|
Далер КУЗЯЕВ:
|
Промес
|
Зе Луиш
|
Смолов
|
Игорь ЛЕБЕДЕНКО:
|
Промес
|
Смолов
|
Дзагоев
|
Магомед МИТРИШЕВ:
|
Промес
|
Смолов
|
Жулиану
|
Факундо ПИРИС:
|
Мариу Фернандес
|
Промес
|
Смолов
|
РОДОЛФУ:
|
Фернанду
|
Смолов
|
Мариу Фернандес
|
Андрей СЕМЕНОВ:
|
Промес
|
Мариу Фернандес
|
Беленов
|
Ризван УЦИЕВ:
|
Глушаков
|
Беленов
|
Балай
Итоги голосования игроков "Терека"
|
17
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
17
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
9
|
МАРИУ ФЕРНАНДЕС ЦСКА
|
8
|
Денис ГЛУШАКОВ Спартак
|
3
|
Александр БЕЛЕНОВ Уфа/Анжи
|
3
|
ФЕРНАНДУ Спартак
|
2
|
Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА
|
2
|
Игорь ДЕНИСОВ Локомотив
|
2
|
ЗЕ ЛУИШ Спартак
|
1
|
Беким БАЛАЙ Терек
|
1
|
Алан ДЗАГОЕВ ЦСКА
|
1
|
ЖУЛИАНУ Зенит
Топ-5 после голосования 12 команд
|
178
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
169
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
62
|
Денис ГЛУШАКОВ Спартак
|
59
|
ФЕРНАНДУ Спартак
|
43
|
Роман ЗОБНИН Спартак
Один из футболистов "Томи" назвал Гвинейского лучшим в РФПЛ
Выбор "Спартака": красно-белые против Смолова
Выбор "Рубина": Смолов – вне конкуренции
Выбор "Ростова": Смолов? Промес? Лучший – Сесар Навас
Проголосовали 8 клубов: Промес отстает от Смолова на 25 баллов
Выбор "Локо": Миранчук проголосовал за Промеса
Выбор "Крыльев": футболисты отдали голоса за Смолова
Выбор "Краснодара": Смолов назвал лучшим Смолова
Выбор "Зенита": Дзюба проголосовал за игроков "Спартака"
Выбор "Арсенала": Глушаков опередил Смолова и Промеса
Голосование "Анжи": Смолов опережает Промеса уже на 7 баллов
Глушаков, Промес или Смолов?