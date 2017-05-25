23:45 25 мая | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Терек": равенство Смолова и Промеса

0
0
0
0

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара", "Анжи", "Арсенала", "Зенита", "Краснодара", "Крыльев Советов", "Локомотива", "Оренбурга", "Ростова", "Рубина" и "Спартака" голосует "Терек". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.

ТЕРЕК

Вилькер АНХЕЛЬ:

Мариу Фернандес

Глушаков

Промес

Беким БАЛАЙ:

Смолов

Глушаков

Промес

Евгений ГОРОДОВ:

Смолов

Акинфеев

Промес

Олег ИВАНОВ:

Смолов

И.Денисов

Глушаков

Далер КУЗЯЕВ:

Промес

Зе Луиш

Смолов

Игорь ЛЕБЕДЕНКО:

Промес

Смолов

Дзагоев

Магомед МИТРИШЕВ:

Промес

Смолов

Жулиану

Факундо ПИРИС:

Мариу Фернандес

Промес

Смолов

РОДОЛФУ:

Фернанду

Смолов

Мариу Фернандес

Андрей СЕМЕНОВ:

Промес

Мариу Фернандес

Беленов

Ризван УЦИЕВ:

Глушаков

Беленов

Балай

Итоги голосования игроков "Терека"

17

Квинси ПРОМЕС Спартак

17

Федор СМОЛОВ Краснодар

9

МАРИУ ФЕРНАНДЕС ЦСКА

8

Денис ГЛУШАКОВ Спартак

3

Александр БЕЛЕНОВ Уфа/Анжи

3

ФЕРНАНДУ Спартак

2

Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА

2

Игорь ДЕНИСОВ Локомотив

2

ЗЕ ЛУИШ Спартак

1

Беким БАЛАЙ Терек

1

Алан ДЗАГОЕВ ЦСКА

1

ЖУЛИАНУ Зенит

Топ-5 после голосования 12 команд

178

Федор СМОЛОВ Краснодар

169

Квинси ПРОМЕС Спартак

62

Денис ГЛУШАКОВ Спартак

59

ФЕРНАНДУ Спартак

43

Роман ЗОБНИН Спартак

 

Один из футболистов "Томи" назвал Гвинейского лучшим в РФПЛ
Выбор "Спартака": красно-белые против Смолова
Выбор "Рубина": Смолов – вне конкуренции
Выбор "Ростова": Смолов? Промес? Лучший – Сесар Навас
Проголосовали 8 клубов: Промес отстает от Смолова на 25 баллов
Выбор "Локо": Миранчук проголосовал за Промеса
Выбор "Крыльев": футболисты отдали голоса за Смолова
Выбор "Краснодара": Смолов назвал лучшим Смолова
Выбор "Зенита": Дзюба проголосовал за игроков "Спартака"
Выбор "Арсенала": Глушаков опередил Смолова и Промеса
Голосование "Анжи": Смолов опережает Промеса уже на 7 баллов
Глушаков, Промес или Смолов?     

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий