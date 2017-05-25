21:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Выбор "Крыльев": футболисты отдали голоса за Смолова

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"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара", "Анжи" и "Арсенала", "Зенита" и "Краснодара" голосуют "Крылья Советов". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.

КРЫЛЬЯ CОВЕТОВ

Евгений БАШКИРОВ:

Промес

Смолов

Фернандеш

Али ГАДЖИБЕКОВ:

Глушаков

Смолов

Ал. Миранчук

Александр ГЛЕБ:

Калачев

Смолов

Фернандеш

Вячеслав ЗИНКОВ:

Промес

Данни

Акинфеев

Георгий ЗОТОВ:

Смолов

Фернандеш

Рамирес

Александр ЗУЕВ:

Промес

Смолов

Фернанду

Евгений КОНЮХОВ:

Лунев

Смолов

Головин

Сергей КОРНИЛЕНКО:

Калачев

Смолов

Мариу Фернадес

Георгий ЛОРИЯ:

Джикия

Кверквелия

Корниленко

Алан ЧОЧИЕВ:

Дзагоев

Кокорин

Ал. Миранчук

Дмитрий ЯТЧЕНКО:

Глушаков

Фернанду

Промес

Итоги голосования игроков "Крыльев Советов"

15

Федор СМОЛОВ Краснодар

10

Квинси ПРОМЕС Спартак

6

Денис ГЛУШАКОВ Спартак

6

Тимофей КАЛАЧЕВ Ростов

4

Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив

3

Георгий ДЖИКИЯ Спартак/Амкар

3

Алан ДЗАГОЕВ ЦСКА

3

Андрей ЛУНЕВ Зенит/Уфа

3

ФЕРНАНДУ Спартак

2

ДАННИ Зенит

2

Соломон КВЕРКВЕЛИЯ Локомотив

2

Александр КОКОРИН Зенит

2

Алексей МИРАНЧУК Локомотив

1

Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА

1

Александр ГОЛОВИН ЦСКА

1

Сергей КОРНИЛЕНКО Кр.Советов

1

МАРИУ ФЕРНАНДЕС ЦСКА

1

Кристиан РАМИРЕС Краснодар

Топ-5 после голосования шести команд

109

Федор СМОЛОВ Краснодар

75

Квинси ПРОМЕС Спартак

38

Денис ГЛУШАКОВ Спартак

28

ФЕРНАНДУ Спартак

18

Роман ЗОБНИН Спартак

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Выбор "Зенита": Дзюба проголосовал за игроков "Спартака"
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Голосование "Анжи": Смолов опережает Промеса уже на 7 баллов
Глушаков, Промес или Смолов?

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Vorlod

Чочиеву надо психиатру показаться по поводу Кокорина .

22:05