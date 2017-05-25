Выбор "Крыльев": футболисты отдали голоса за Смолова

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара", "Анжи" и "Арсенала", "Зенита" и "Краснодара" голосуют "Крылья Советов". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.

КРЫЛЬЯ CОВЕТОВ

Евгений БАШКИРОВ: Промес Смолов Фернандеш Али ГАДЖИБЕКОВ: Глушаков Смолов Ал. Миранчук Александр ГЛЕБ: Калачев Смолов Фернандеш Вячеслав ЗИНКОВ: Промес Данни Акинфеев Георгий ЗОТОВ: Смолов Фернандеш Рамирес Александр ЗУЕВ: Промес Смолов Фернанду Евгений КОНЮХОВ: Лунев Смолов Головин Сергей КОРНИЛЕНКО: Калачев Смолов Мариу Фернадес Георгий ЛОРИЯ: Джикия Кверквелия Корниленко Алан ЧОЧИЕВ: Дзагоев Кокорин Ал. Миранчук Дмитрий ЯТЧЕНКО: Глушаков Фернанду Промес

Итоги голосования игроков "Крыльев Советов"

15 Федор СМОЛОВ Краснодар 10 Квинси ПРОМЕС Спартак 6 Денис ГЛУШАКОВ Спартак 6 Тимофей КАЛАЧЕВ Ростов 4 Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив 3 Георгий ДЖИКИЯ Спартак/Амкар 3 Алан ДЗАГОЕВ ЦСКА 3 Андрей ЛУНЕВ Зенит/Уфа 3 ФЕРНАНДУ Спартак 2 ДАННИ Зенит 2 Соломон КВЕРКВЕЛИЯ Локомотив 2 Александр КОКОРИН Зенит 2 Алексей МИРАНЧУК Локомотив 1 Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА 1 Александр ГОЛОВИН ЦСКА 1 Сергей КОРНИЛЕНКО Кр.Советов 1 МАРИУ ФЕРНАНДЕС ЦСКА 1 Кристиан РАМИРЕС Краснодар

Топ-5 после голосования шести команд

109 Федор СМОЛОВ Краснодар 75 Квинси ПРОМЕС Спартак 38 Денис ГЛУШАКОВ Спартак 28 ФЕРНАНДУ Спартак 18 Роман ЗОБНИН Спартак

Выбор "Локо": Миранчук проголосовал за Промеса

Выбор "Краснодара": Смолов назвал лучшим Смолова

Выбор "Зенита": Дзюба проголосовал за игроков "Спартака"

Выбор "Арсенала": Глушаков опередил Смолова и Промеса

Голосование "Анжи": Смолов опережает Промеса уже на 7 баллов

Глушаков, Промес или Смолов?