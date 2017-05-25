Выбор "Крыльев": футболисты отдали голоса за Смолова

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара", "Анжи" и "Арсенала", "Зенита" и "Краснодара" голосуют "Крылья Советов". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.
КРЫЛЬЯ CОВЕТОВ
|
Евгений БАШКИРОВ:
|
Промес
|
Смолов
|
Фернандеш
|
Али ГАДЖИБЕКОВ:
|
Глушаков
|
Смолов
|
Ал. Миранчук
|
Александр ГЛЕБ:
|
Калачев
|
Смолов
|
Фернандеш
|
Вячеслав ЗИНКОВ:
|
Промес
|
Данни
|
Акинфеев
|
Георгий ЗОТОВ:
|
Смолов
|
Фернандеш
|
Рамирес
|
Александр ЗУЕВ:
|
Промес
|
Смолов
|
Фернанду
|
Евгений КОНЮХОВ:
|
Лунев
|
Смолов
|
Головин
|
Сергей КОРНИЛЕНКО:
|
Калачев
|
Смолов
|
Мариу Фернадес
|
Георгий ЛОРИЯ:
|
Джикия
|
Кверквелия
|
Корниленко
|
Алан ЧОЧИЕВ:
|
Дзагоев
|
Кокорин
|
Ал. Миранчук
|
Дмитрий ЯТЧЕНКО:
|
Глушаков
|
Фернанду
|
Промес
Итоги голосования игроков "Крыльев Советов"
|
15
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
10
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
6
|
Денис ГЛУШАКОВ Спартак
|
6
|
Тимофей КАЛАЧЕВ Ростов
|
4
|
Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив
|
3
|
Георгий ДЖИКИЯ Спартак/Амкар
|
3
|
Алан ДЗАГОЕВ ЦСКА
|
3
|
Андрей ЛУНЕВ Зенит/Уфа
|
3
|
ФЕРНАНДУ Спартак
|
2
|
ДАННИ Зенит
|
2
|
Соломон КВЕРКВЕЛИЯ Локомотив
|
2
|
Александр КОКОРИН Зенит
|
2
|
Алексей МИРАНЧУК Локомотив
|
1
|
Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА
|
1
|
Александр ГОЛОВИН ЦСКА
|
1
|
Сергей КОРНИЛЕНКО Кр.Советов
|
1
|
МАРИУ ФЕРНАНДЕС ЦСКА
|
1
|
Кристиан РАМИРЕС Краснодар
Топ-5 после голосования шести команд
|
109
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
75
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
38
|
Денис ГЛУШАКОВ Спартак
|
28
|
ФЕРНАНДУ Спартак
|
18
|
Роман ЗОБНИН Спартак
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