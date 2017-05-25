Глушаков, Промес или Смолов?

"СЭ" начинает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В поросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Начинаем публиковать итоги голосования команд в алфавитном порядке. Первый – "Амкар". Объявление победителя голосования – после полуночи на сайте "СЭ".

АМКАР

Сергей БАЛАНОВИЧ: Глушаков Джикия Зобнин Дарко БОДУЛ: Бодул Промес Занев Роланд ГИГОЛАЕВ: Глушаков Джикия Смолов Януш ГОЛ: Глушаков Смолов Промес Николай ЗАЙЦЕВ: Смолов Полоз О.Иванов Петар ЗАНЕВ: И.Попов Джикия Селихов Брайн ИДОВУ: Джикия Мариу Фернандес Глушаков Павел КОМОЛОВ: Зобнин Смолов Джикия Секу КОНДЕ: Смолов Промес Конде Александр МИЛЬКОВИЧ: Смолов Зе Луиш Промес Дмитрий ХОМИЧ: Смолов Зобнин Глушаков

Итоги голосования игроков "Амкара"