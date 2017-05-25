19:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Глушаков, Промес или Смолов?

Денис ГЛУШАКОВ и Федор СМОЛОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Денис ГЛУШАКОВ и Федор СМОЛОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
0
0
0
0

"СЭ" начинает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.

В поросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Начинаем публиковать итоги голосования команд в алфавитном порядке. Первый – "Амкар". Объявление победителя голосования – после полуночи на сайте "СЭ".

АМКАР

Сергей БАЛАНОВИЧ:

Глушаков

Джикия

Зобнин

Дарко БОДУЛ:

Бодул

Промес

Занев

Роланд ГИГОЛАЕВ:

Глушаков

Джикия

Смолов

Януш ГОЛ:

Глушаков

Смолов

Промес

Николай ЗАЙЦЕВ:

Смолов

Полоз

О.Иванов

Петар ЗАНЕВ:

И.Попов

Джикия

Селихов

Брайн ИДОВУ:

Джикия

Мариу Фернандес

Глушаков

Павел КОМОЛОВ:

Зобнин

Смолов

Джикия

Секу КОНДЕ:

Смолов

Промес

Конде

Александр МИЛЬКОВИЧ:

Смолов

Зе Луиш

Промес

Дмитрий ХОМИЧ:

Смолов

Зобнин

Глушаков

Итоги голосования игроков "Амкара"

17

Федор СМОЛОВ Краснодар

11

Денис ГЛУШАКОВ Спартак

10

Георгий ДЖИКИЯ Спартак/Амкар

6

Роман ЗОБНИН Спартак

3

Квинси ПРОМЕС Спартак

3

Дарко БОДУЛ Амкар

3

Ивелин ПОПОВ Спартак

2

ЗЕ ЛУИШ Спартак

1

МАРИУ ФЕРНАНДЕС ЦСКА

1

Дмитрий ПОЛОЗ Ростов

1

Петар ЗАНЕВ Амкар

1

Олег ИВАНОВ Терек

1

Секу КОНДЕ Амкар

1

Александр СЕЛИХОВ Спартак/Амкар
0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий