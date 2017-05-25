Глушаков, Промес или Смолов?

"СЭ" начинает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.
В поросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
Начинаем публиковать итоги голосования команд в алфавитном порядке. Первый – "Амкар". Объявление победителя голосования – после полуночи на сайте "СЭ".
АМКАР
|
Сергей БАЛАНОВИЧ:
|
Глушаков
|
Джикия
|
Зобнин
|
Дарко БОДУЛ:
|
Бодул
|
Промес
|
Занев
|
Роланд ГИГОЛАЕВ:
|
Глушаков
|
Джикия
|
Смолов
|
Януш ГОЛ:
|
Глушаков
|
Смолов
|
Промес
|
Николай ЗАЙЦЕВ:
|
Смолов
|
Полоз
|
О.Иванов
|
Петар ЗАНЕВ:
|
И.Попов
|
Джикия
|
Селихов
|
Брайн ИДОВУ:
|
Джикия
|
Мариу Фернандес
|
Глушаков
|
Павел КОМОЛОВ:
|
Зобнин
|
Смолов
|
Джикия
|
Секу КОНДЕ:
|
Смолов
|
Промес
|
Конде
|
Александр МИЛЬКОВИЧ:
|
Смолов
|
Зе Луиш
|
Промес
|
Дмитрий ХОМИЧ:
|
Смолов
|
Зобнин
|
Глушаков
Итоги голосования игроков "Амкара"
|
17
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
11
|
Денис ГЛУШАКОВ Спартак
|
10
|
Георгий ДЖИКИЯ Спартак/Амкар
|
6
|
Роман ЗОБНИН Спартак
|
3
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
3
|
Дарко БОДУЛ Амкар
|
3
|
Ивелин ПОПОВ Спартак
|
2
|
ЗЕ ЛУИШ Спартак
|
1
|
МАРИУ ФЕРНАНДЕС ЦСКА
|
1
|
Дмитрий ПОЛОЗ Ростов
|
1
|
Петар ЗАНЕВ Амкар
|
1
|
Олег ИВАНОВ Терек
|
1
|
Секу КОНДЕ Амкар
|
1
|
Александр СЕЛИХОВ Спартак/Амкар