Вячеслав Подберезкин: "Тяжело было взломать оборону, "Уфа" полтора тайма играла вдесятером на своей половине поля"

Полузащитник "Краснодара" Вячеслав Подберезкин после победы над "Уфой" (1:0) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что его команде было тяжело взломать оборону соперника. Он также добавил, что перед "быками" не стоит определенной цели на сезон.

– Хорошая игра была с нашей стороны, много моментов создали, забили заслуженный гол – тяжело было взломать такую оборону, "Уфа" полтора тайма играла вдесятером на своей половине поля, – сказал Подберезкин. – У них были контратаки, но до чего-то опасного дело не доходило. Считаю, что победили заслуженно, а в конце могли забивать и больше. Это важные три очка для нас, на выезде с непростой командой, здесь всем тяжело будет.

– Как игралось при подобных условиях?

– Вообще хорошие погодные условия. У нас уже четвертый месяц "+35". В принципе свежо и хорошо, может, немного прохладно, но хорошо дышалось и бегалось, по полю нет вопросов.

– Какая у команды цель на сезон?

– Цель – подняться выше в турнирной таблице, боремся за каждую цель, неважно кто соперник, нужно играть в свой футбол. Конкретной цели нет, минимум лига Европы, а дальше хотелось бы в Лиге чемпионов попробовать свои силы.

– Почему было так мало стопроцентных голевых?

– Не сказал бы, что это так. В первой половине игры у Феди был момент, у Перейры, у меня. Тяжело взламывать такую оборону, тем более на первых минутах. Они закрывали все дыры в оборонах, мы продолжали контролировать мяч, и это сказалось во втором тайме, когда начали появляться свободные зоны.

– Как сказалась пауза на игры сборных, забыли о вылете из еврокубков?

– Разобрали лигу Европы, конечно, обидно, что вылетели, но мы решили забыть и двигаться дальше. Хорошо подготовились, ждали сборников, они приехали, влились в команду и начали работать как прежде. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

Трансляция матча "Уфа" - "Краснодар"