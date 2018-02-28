Вячеслав Подберезкин: "Наигрывался на позицию центрального полузащитника"

Полузащитник "Краснодара" Вячеслав Подберезкин, который перешел в "Рубин"​ на правах аренды, рассказал, в каком амплуа его видит главный тренер, а также поделился эмоциями от встречи с болельщиками.

– Мы рады, что сегодня собрался полный зал. Такие встречи помогают сплотить команду. Надеюсь, что мы оправдаем ожидания болельщиков своей игрой, - цитирует Подберезкина официальный сайт "Рубина".

– Переход в "Рубин", хоть и на правах аренды, это новая веха в вашей карьере. Что он для вас значит и какие особые цели вы ставите перед собой?

– Основная цель – играть и помогать команде. Я счастлив оказаться здесь. По отношению тренерского штаба понятно, что они рассчитывают на меня. Мне это очень приятно. Буду стараться игрой оправдывать ожидания.

– На какой позиции вас наигрывали в межсезонье и, в каком амплуа вы видите себя в "Рубине"?

– Наигрывался на позицию центрального полузащитника – либо второго опорника, либо чуть выше. В этой позиции меня видит тренер, поэтому и я вижу себя в центре поля. Какую бы позицию на поле не пришлось занять, буду стараться показывать футбол, который требует тренер.

– Вас устраивает компания коллег по амплуа? "Рубин" взял несколько новых игроков в центральную зону – Нобоа, Могилевец, вы, Попов…

– Никого отдельно выделять не буду – со всеми приятно играть. Все очень квалифицированные футболисты.