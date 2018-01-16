Вячеслав Малафеев: "Нобоа будет очень полезен "Зениту"

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев в интервью "СЭ" отметил, что полузащитник Кристиан Нобоа останется в команде. 32-летний эквадорец в этом сезоне сыграл всего в 9 матчах и сделал 5 голевых передач.

- Действительно, в первой части сезона Нобоа получал недостаточно игровой практики, но, учитывая его колоссальный опыт и мастерство, мы считаем, что он будет очень полезен "Зениту", - считает Малафеев. - Все зависит только от него. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полная версия интервью с Вячеславом Малафеевым //

"Зенит" без Дзюбы и Шатова, зато рядом со "Спартаком"