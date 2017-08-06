"Возим "Зенит", как второклашек". Что писал Кафельников во время разгрома "Спартака"

Знаменитый теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников несколько раз выходил в Твиттер по ходу матча 4-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (1:5). При этом тональность его высказываний менялась по мере того, как изменялся счет.

Все начиналось вполне оптимистично.

"Вперед, родненькие! Пока возим "Зенит", как второклашек", – писал экс-первая ракетка мира на первых минутах.

Вперёд родненькие🔴⚪ – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 6 августа 2017 г.

После этого "Спартак" пропустил трижды, и Кафельников сразу же нашел виновника голов.

"Два гола привезено с левого фланга! Догадайтесь, кем… Ну конечно же, Комбаровым. И третий тоже он привез", – написал Кафельников.

Ну и третий Комбаров привёз – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 6 августа 2017 г.

После этого бывший теннисист назвал "левым" пенальти, назначенный в ворота "Зенита". И кратко резюмировал ситуацию после четвертого гола хозяев: "Это феерический *****".

И все же завершил свой эфир Кафельников на позитивной ноте.

"Команде огромное спасибо за самоотдачу сегодня", – написал он.

Команде огромное спасибо за самоотдачу сегодня👍🔴⚪️ – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 6 августа 2017 г.

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"