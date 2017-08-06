22:04 6 августа | Футбол — РФПЛ

"Возим "Зенит", как второклашек". Что писал Кафельников во время разгрома "Спартака"

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Знаменитый теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников несколько раз выходил в Твиттер по ходу матча 4-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (1:5). При этом тональность его высказываний менялась по мере того, как изменялся счет.

Все начиналось вполне оптимистично.

"Вперед, родненькие! Пока возим "Зенит", как второклашек", – писал экс-первая ракетка мира на первых минутах.

После этого "Спартак" пропустил трижды, и Кафельников сразу же нашел виновника голов.

"Два гола привезено с левого фланга! Догадайтесь, кем… Ну конечно же, Комбаровым. И третий тоже он привез", – написал Кафельников.

После этого бывший теннисист назвал "левым" пенальти, назначенный в ворота "Зенита". И кратко резюмировал ситуацию после четвертого гола хозяев: "Это феерический *****".

И все же завершил свой эфир Кафельников на позитивной ноте.

"Команде огромное спасибо за самоотдачу сегодня", – написал он.

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак" 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (45)
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Bibigon2000

походу проблемы с наркотиками не у дочки...

02:06

Denissimo

есть твитер здорового человека и твитер спартача

00:09

waleriy

Какая самоотдача?. Спартак из 4 матчей , только с краснодаром сыграла более менее. В команде забастовка под командованием глушакова. Я думаю , что на следующую игру на стадионе спартака можно не ходить - игры все равно не будет. Надо также бойкотировать их игру , как они относятся к матчам.

23:57 6 августа

Slim Taller

Если Спартак и в самом деле возил Зенит как второклашек,Кафельникова нужно срочно спасать.Трава дошла уже до мозга.

23:43 6 августа

rob3906

Добрая дочка с папой травкой поделилась?

23:37 6 августа

Лика

Панова с победой великого "Спартака". Прикупи еще шарфиков , будешь раздаривать спартаковским болельщикам,Эх, ты, ракета неблагодарная.

23:29 6 августа

Лика

Чего-то у Кафельникова с головой случилось. Такую пургу гонит! То про дочь чего-то выдаст, то про футболистов. Совсем не в адеквате.

23:22 6 августа

ravilius777

интересно, а Панова то откачают в ЛТП где-нить, после сегодняшнего матча?

23:21 6 августа

= Даль =

Сказочный ...(цензура)....

23:18 6 августа

kaduly

Вот что происходит с человеком болеющего за спартак

23:14 6 августа

Khyron

Мда... Был классным теннисистом... Разжирел, отупел, освинел. Да ещё и дочка, как писали, слащавая наркоманка. Печально...

23:01 6 августа

Evpatii Kolovrat

Кафельников олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира, двухкратный обладатель кубков Большого Шлема, чемпион Кубка Дэвиса, это гордость российского спорта и тенниса.Не понимаю людей, которые о нём могут некорректно выражаться,с ним можно соглашаться, либо нет, но нужно уважать мнения такого заслуженного человека.

23:00 6 августа

Чупа-чупас

**гость** echo2011 Видимо,"Спартак" очень любит проигрывать крупно! В Лиге чемпионов будем ожидать двузначный счёт! 22:41________________ Там ВАЩЬ вилков не судит ! =============================================================== То есть совсем космос будет?

22:56 6 августа

Новоуепинни

Про пеналь адекватно написал, че. Пеналь - примитивная подставка, которую давно надо за симуляцию щитать. Тока глупые судьи на нее покупаются и молодые защи типа зенитовского

22:55 6 августа

Махмуд Махмедов

Пеналь и вправду левый.

22:55 6 августа

Evpatii Kolovrat

Феерический позор, можно проиграть, но вот так, это ещё нужно умудриться. Где Евгений увидел сегодня самоотдачу у москвичей, если честно, я в шоке.Очень обидно и грустно, что до этого унизительного позора я был в розовых очках,но по крайней мере все болельщики Спартака знают его настоящий уровень, хочется поскорее отыграть эти шесть игр в Лиге Чемпионов и забыть про них, как страшный сон.

22:53 6 августа

Андрей Палыч 1979

Жека,ты был супер тенисистом.За это тебе респект.Но в футболе ты не шаришь.

22:52 6 августа

**гость**

echo2011 Видимо,"Спартак" очень любит проигрывать крупно! В Лиге чемпионов будем ожидать двузначный счёт! 22:41________________ Там ВАЩЬ вилков не судит !

22:49 6 августа

echo2011

Видимо,"Спартак" очень любит проигрывать крупно! В Лиге чемпионов будем ожидать двузначный счёт!

22:41 6 августа

redgy

старый клоун) но молодец! сэ есть о чем писать)

22:38 6 августа

DimMets

Пусть лучше уж Кафельников, чем Лопырева))

22:38 6 августа

ole-mer

Дочь голая фоткается

22:34 6 августа

Levbereg

Курт Лямке При всем уважении - С Кафельником что-то явно происходит странное... 22:27________________________К сожалению на то похоже. И с дочкой разборки устроил в соц. сетях. Великий теннисист. Но что же происходит то с ним?

22:29 6 августа

Курт Лямке

При всем уважении - С Кафельником что-то явно происходит странное...

22:27 6 августа

Levbereg

А что с Кафельниковым? Странные посты у него какие-то. Может он намахнул вискаря не по детски?

22:26 6 августа

Полянин Андрей

У Рейнгольда крыша съедет окончательно.

22:25 6 августа

Полянин Андрей

У Панова сегодня будет передоз.

22:23 6 августа

Meddle

tarkys Как то тревожно за Кафельникова 22:15 ---- Да ладно. Все время, даже когда был хорошим теннисистом, при этом был деревянным на головушку.

22:20 6 августа

Andrey6201

Спился легендарный. Но зато эксперт Бобров уже целых три дня в завязке

22:20 6 августа

asc0002

Кафельников - олицетворение неадеватных болел Спартака, а таких большинство, к сожалению.

22:20 6 августа