"Возим "Зенит", как второклашек". Что писал Кафельников во время разгрома "Спартака"

Знаменитый теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников несколько раз выходил в Твиттер по ходу матча 4-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (1:5). При этом тональность его высказываний менялась по мере того, как изменялся счет.
Все начиналось вполне оптимистично.
"Вперед, родненькие! Пока возим "Зенит", как второклашек", – писал экс-первая ракетка мира на первых минутах.
Вперёд родненькие🔴⚪– Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 6 августа 2017 г.
После этого "Спартак" пропустил трижды, и Кафельников сразу же нашел виновника голов.
"Два гола привезено с левого фланга! Догадайтесь, кем… Ну конечно же, Комбаровым. И третий тоже он привез", – написал Кафельников.
Ну и третий Комбаров привёз– Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 6 августа 2017 г.
После этого бывший теннисист назвал "левым" пенальти, назначенный в ворота "Зенита". И кратко резюмировал ситуацию после четвертого гола хозяев: "Это феерический *****".
И все же завершил свой эфир Кафельников на позитивной ноте.
"Команде огромное спасибо за самоотдачу сегодня", – написал он.
Команде огромное спасибо за самоотдачу сегодня👍🔴⚪️– Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 6 августа 2017 г.
Bibigon2000
походу проблемы с наркотиками не у дочки...
02:06
Denissimo
есть твитер здорового человека и твитер спартача
00:09
waleriy
Какая самоотдача?. Спартак из 4 матчей , только с краснодаром сыграла более менее. В команде забастовка под командованием глушакова. Я думаю , что на следующую игру на стадионе спартака можно не ходить - игры все равно не будет. Надо также бойкотировать их игру , как они относятся к матчам.
23:57 6 августа
Slim Taller
Если Спартак и в самом деле возил Зенит как второклашек,Кафельникова нужно срочно спасать.Трава дошла уже до мозга.
23:43 6 августа
rob3906
Добрая дочка с папой травкой поделилась?
23:37 6 августа
Лика
Панова с победой великого "Спартака". Прикупи еще шарфиков , будешь раздаривать спартаковским болельщикам,Эх, ты, ракета неблагодарная.
23:29 6 августа
Лика
Чего-то у Кафельникова с головой случилось. Такую пургу гонит! То про дочь чего-то выдаст, то про футболистов. Совсем не в адеквате.
23:22 6 августа
ravilius777
интересно, а Панова то откачают в ЛТП где-нить, после сегодняшнего матча?
23:21 6 августа
= Даль =
Сказочный ...(цензура)....
23:18 6 августа
kaduly
Вот что происходит с человеком болеющего за спартак
23:14 6 августа
Khyron
Мда... Был классным теннисистом... Разжирел, отупел, освинел. Да ещё и дочка, как писали, слащавая наркоманка. Печально...
23:01 6 августа
Evpatii Kolovrat
Кафельников олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира, двухкратный обладатель кубков Большого Шлема, чемпион Кубка Дэвиса, это гордость российского спорта и тенниса.Не понимаю людей, которые о нём могут некорректно выражаться,с ним можно соглашаться, либо нет, но нужно уважать мнения такого заслуженного человека.
23:00 6 августа
Чупа-чупас
**гость** echo2011 Видимо,"Спартак" очень любит проигрывать крупно! В Лиге чемпионов будем ожидать двузначный счёт! 22:41________________ Там ВАЩЬ вилков не судит ! =============================================================== То есть совсем космос будет?
22:56 6 августа
Новоуепинни
Про пеналь адекватно написал, че. Пеналь - примитивная подставка, которую давно надо за симуляцию щитать. Тока глупые судьи на нее покупаются и молодые защи типа зенитовского
22:55 6 августа
Махмуд Махмедов
Пеналь и вправду левый.
22:55 6 августа
Evpatii Kolovrat
Феерический позор, можно проиграть, но вот так, это ещё нужно умудриться. Где Евгений увидел сегодня самоотдачу у москвичей, если честно, я в шоке.Очень обидно и грустно, что до этого унизительного позора я был в розовых очках,но по крайней мере все болельщики Спартака знают его настоящий уровень, хочется поскорее отыграть эти шесть игр в Лиге Чемпионов и забыть про них, как страшный сон.
22:53 6 августа
Андрей Палыч 1979
Жека,ты был супер тенисистом.За это тебе респект.Но в футболе ты не шаришь.
22:52 6 августа
**гость**
echo2011 Видимо,"Спартак" очень любит проигрывать крупно! В Лиге чемпионов будем ожидать двузначный счёт! 22:41________________ Там ВАЩЬ вилков не судит !
22:49 6 августа
echo2011
Видимо,"Спартак" очень любит проигрывать крупно! В Лиге чемпионов будем ожидать двузначный счёт!
22:41 6 августа
redgy
старый клоун) но молодец! сэ есть о чем писать)
22:38 6 августа
DimMets
Пусть лучше уж Кафельников, чем Лопырева))
22:38 6 августа
ole-mer
Дочь голая фоткается
22:34 6 августа
Levbereg
Курт Лямке При всем уважении - С Кафельником что-то явно происходит странное... 22:27________________________К сожалению на то похоже. И с дочкой разборки устроил в соц. сетях. Великий теннисист. Но что же происходит то с ним?
22:29 6 августа
Курт Лямке
При всем уважении - С Кафельником что-то явно происходит странное...
22:27 6 августа
Levbereg
А что с Кафельниковым? Странные посты у него какие-то. Может он намахнул вискаря не по детски?
22:26 6 августа
Полянин Андрей
У Рейнгольда крыша съедет окончательно.
22:25 6 августа
Полянин Андрей
У Панова сегодня будет передоз.
22:23 6 августа
Meddle
tarkys Как то тревожно за Кафельникова 22:15 ---- Да ладно. Все время, даже когда был хорошим теннисистом, при этом был деревянным на головушку.
22:20 6 августа
Andrey6201
Спился легендарный. Но зато эксперт Бобров уже целых три дня в завязке
22:20 6 августа
asc0002
Кафельников - олицетворение неадеватных болел Спартака, а таких большинство, к сожалению.
22:20 6 августа