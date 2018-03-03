Владислав Радимов: "Надеюсь, в матче "Уфа" – "Динамо" будет ничья, чтобы ни Семак, ни Хохлов не расстроились"

Тренер "Зенита" Владислав Радимов в интервью "СЭ" признался, что не сможет выбраться на матч 21-го тура чемпионата России между "Уфой" Сергея Семака и "Динамо"​ Дмитрия Хохлова. Также он надеется, что команды сыграют вничью.

– В декабрьском "Разговоре по пятницам" вы обронили: "В календаре я уже обвел кружочком 4 марта 2018-го. Будет суперматч "Уфа" – "Динамо", Семак против Хохлова. Обязательно полечу на игру, если время позволит…"

– К сожалению, вырваться не получается. Но по телевизору посмотрю обязательно. Когда 27 февраля поздравлял Семака с днем рождения, попросил, чтоб перед началом сфотографировался с Димой на фоне футбольного поля и прислал мне снимок. Выставлю в Инстраграм. На всякий случай через вашу газету еще раз им напоминаю: ребята, не забудьте про фото!

– Кто победит в воскресенье?

– Надеюсь, будет ничья. Тогда точно никто не расстроится.

– Что пожелаете Семаку и Хохлову накануне игры?

– Никогда не останавливаться, не бросать тренерскую профессию. И у Сереги, и у Димы хорошо получается. Один из них, а может, оба должны дорасти до тренера национальной сборной России. И у того, и другого все для этого есть. (Александр КРУЖКОВ)

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