Владислав Радимов: "Надеюсь, в матче "Уфа" – "Динамо" будет ничья, чтобы ни Семак, ни Хохлов не расстроились"

Тренер "Зенита" Владислав Радимов в интервью "СЭ" признался, что не сможет выбраться на матч 21-го тура чемпионата России между "Уфой" Сергея Семака и "Динамо" Дмитрия Хохлова. Также он надеется, что команды сыграют вничью.
– В декабрьском "Разговоре по пятницам" вы обронили: "В календаре я уже обвел кружочком 4 марта 2018-го. Будет суперматч "Уфа" – "Динамо", Семак против Хохлова. Обязательно полечу на игру, если время позволит…"
– К сожалению, вырваться не получается. Но по телевизору посмотрю обязательно. Когда 27 февраля поздравлял Семака с днем рождения, попросил, чтоб перед началом сфотографировался с Димой на фоне футбольного поля и прислал мне снимок. Выставлю в Инстраграм. На всякий случай через вашу газету еще раз им напоминаю: ребята, не забудьте про фото!
– Кто победит в воскресенье?
– Надеюсь, будет ничья. Тогда точно никто не расстроится.
– Что пожелаете Семаку и Хохлову накануне игры?
– Никогда не останавливаться, не бросать тренерскую профессию. И у Сереги, и у Димы хорошо получается. Один из них, а может, оба должны дорасти до тренера национальной сборной России. И у того, и другого все для этого есть. (Александр КРУЖКОВ)
svs
Судя по этой заметке уже «прислал мне снимок»
12:04
Serenky25
Я понял это намек. Я все ловлю на лету. Уже в БК контору я несу деньгу.
09:18