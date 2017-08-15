20:10 | Футбол — РФПЛ

Владимир Сельдяков: "Представители "Спартака" и ЦСКА зашли в судейскую и поблагодарили нас"

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Арбитр Владимир Сельдяков, обслуживавший матч 6-го тура чемпионата России ЦСКА"Спартак" (2:1), отметил, что представители обоих клубов поблагодарили судейскую бригаду за работу на дерби. По его словам, он принял верное решение, не назначив пенальти на 38-й минуте.

– Представители "Спартака" и ЦСКА после матча зашли в судейскую и поблагодарили нас, – отметил Сельдяков в эфире программы "Свисток". - Это было очень приятно. Наверное, это самая высокая оценка, когда приходят руководители обеих команд и благодарят.

Мы приняли правильное решение на 38-й минуте, не назначив пенальти после падения Мариу Фернандеса. Пытаемся выполнять свою работу качественно и надеемся только на себя. Мне помог ассистент Богданов, который сказал, что спартаковец сыграл в мяч. Он подтвердил мое мнение.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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SIZ170

.... надо озвучить размер благодарности)))

20:20