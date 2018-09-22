Владимир Рыков: "Динамо" давило весь матч, а "Анжи" превратил одну полуатаку в гол"

Защитник "Динамо" Владимир Рыков после поражения в домашнем матче 8-го тура РПЛ от "Анжи" (0:1) подчеркнул, что бело-голубым не хватает исполнителей для реализации моментов.

– Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча сказал, что игроки недооценили соперника, недонастроились.

– Если тренер сказал, значит, так оно и было. Я думаю, первый тайм чуть медленнее играли. Мы владели преимуществом, а "Анжи" полуатаку превратил в гол. Не хватило везения, но его еще надо заработать.

– Почему давление на соперника не привело к голам?

– Не хватает исполнителей, моменты до конца не доводили. (Константин Колмаков)

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