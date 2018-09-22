Дмитрий Хохлов: "Поражение от "Анжи" – закономерный результат"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после поражения в домашнем матче 8-го тура РПЛ от "Анжи" (0:1) посетовал на настрой некоторых игроков его команды. По его словам, футболисты бело-голубых решили, что смогу обыграть махачкалинцев на классе.

– Чего опасались и о чем говорили всю неделю, то и получилось, – сказал Хохлов. – Недонастрой некоторых игроков. Почему-то решили, что на классе, не прилагая максимум усилий, сможем обыграть "Анжи". Вот закономерный результат. (Константин Колмаков)

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