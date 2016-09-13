Владимир Хашиг: "Сюрприз - это покер Аршавина "Ливерпулю", а не отставка Кононова"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг отметил, что несмотря на уход из команды главного тренера Олега Кононова, у сторон остаются отличные отношении. Напомним, сегодня специалист подал в отставку с поста главного тренера команды, исполняющим его обязанности назначен Игорь Шалимов.

– Олег Кононов сам подал в отставку?

– Да.

– Он пояснил мотивы решения? Обычно тренеры не так легко расстаются с должностью.

– У нас с Олегом Георгиевичем были и есть отличные отношения. Мы продолжаем общаться, нет никаких проблем. Такова тренерская доля.

– Правда ли, что Олег Георгиевич несколько раз писал заявление об уходе?

– Нет, это неправда.

– Вы пытались его отговорить и удержать?

– Не стану так говорить. Состоялся хороший разговор, в результате решили расстаться.

– Стало ли одной из причин для такого шага то, что команда не первый год неудачно стартует?

– Можно об этом говорить. Но в целом это комплексное решение.

– Кононов уходит один?

– Да. Штаб остается, в среду команда вылетает на матч Лиги Европы в Зальцбург. В воскресенье игра с "Ростовом", затем матч с Нальчиком на Кубок… Нет времени на раскачку.

– То, что Кононов пришел с таким разговором, стало для клуба сюрпризом?

– Сюрприз – когда Аршавин четыре гола "Ливерпулю" забивает, хотя и там это результат большой работы. Мы в таком мире живем, что всегда надо быть готовым к переменам. (Сергей ЕГОРОВ)