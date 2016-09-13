Игорь Шалимов: "Разделяю ответственность с Кононовым, попытаюсь улучшить результаты "Краснодара"

Игорь Шалимов, назначенный сегодня исполняющим обязанности главного тренера "Краснодара" вместо подавшего в отставку Олега Кононова, в разговоре с корреспондентом "СЭ" коротко прокомментировал ситуацию.
– Стали ли для вас перемены неожиданностью?
– Да, конечно. Это стало для меня неожиданностью. Мне позвонили и сказали, что теперь я исполняю обязанности главного тренера, что Олег Кононов подал в отставку.
– С какими чувствами вы встретили это известие?
– Спокойно встретил. Надо смотреть вперед. Произошло то, что произошло, это жизнь. Сейчас надо смотреть вперед. У нас очень тяжелый график, завтра вылетаем в Зальцбург, где предстоит игра Лиги Европы. Мы фактически живем по графику три игры в неделю. В должность вступаю с энтузиазмом, буду стараться правильно работать и добиваться улучшения результата.
– Вам сказали, на какой период времени вы будете и. о.?
– Нет, не сказали.
– Вы работали в команде Олега Кононова, разделяете ли вы с ним ответственность за результат?
– Да, разделяю. Я отвечал за атаку. Но пока не знаю, в чем причина отставки. Идет начало сезона, прошло всего лишь шесть туров, находимся в середине таблицы… (Сергей ЕГОРОВ)
Бегущий человек
Понятно, что Шалимов фигура временная, но и серьезных преемников у Кононова не видать.
20:00
Vedi
Изначально приглашение Тихонова , а потом Шалимова это игра в подсиделки - Тихонов не выдержал ушёл своей дорогой , Шалимов дождался . Краснодар своими руками себя закопал , Кононов спец высокого класса - кто Шалимов - большой вопрос . Самое смешное когда пишут про Краснодар - такой состав - какой состав ??? Половина игроков списанные своими бывшими командами по проф не пригодности и подобранные Краснодаром , 36 летний Калешин и вечно подающий Петров ??? Лаборде и шагающий Вандерсон ??? Да , Кононову надо было памятник ставить , что с таким составом он ещё умудрялся давать результат .
19:59
Platinum1991
Вот тебе РАЗ! Взяли и сняли в добровольно-принудительном порядке! Такова тренерская доля! Видно, что руководство не устроили результаты игры команды! Но ведь команда играет на два фронта! Нужна большая скамейка и ротация состава! У Кононова были с этим ПРОБЛЕМЫ! А ведь знал, что предстоит играть в Европе и в чемпионате России! Должно быть два равноценных состава, без учёта травмированных, для УСПЕШНОГО выступления, а на одном составе ДАЛЕКО не уедешь! Игры чемпионата России по футболу это показали. То-то и ОНО!!! Кандидатура главного есть - Анатолий Бышовец! Переговорите и пригласите его! Он поможет Краснодару! Можно ещё Леонида Кучука пригласить! Надо семь раз подумать и один раз назначить! Желаем Краснодару успехов и УКРЕПИТЬ состав!
19:57
Генерал 123
Непонятный ход Галицкого. Это не его решение.
19:54
ЦСКА 71
Вот это бомба! Неожиданный ход!
19:42
kopot
еще минус конкурент..походу Ростов снова займет второе место, после ЦСКА..))
19:32
zoostation
Подсидел.
19:29
МачоМэн
только не шалимов, верните тихонова из енисея что ли
19:26
bobik777
King's Bounty 2 bobik777 Никчемные поклонники команды лифт- Кубань активизировались. Бугага,наивные. ___________ иди на кассу ! ___________ А ты чё за Кубань топишь? Ахахах. Твоё место на ветке Бавария- Ростов. Но там такой опуск произошёл. Айяяй.)))) Знаем,знаем,в курсах. Ну ничего,подыми самооценку на других ветках.))) Реально даун.
19:20
DenZa
Ну все, приплыли тапки к берегу. Столько времени строить команду и уволить после 6-го тура. Ох, будет Галицкий еще жалеть об этом решении.
19:20
defender_8
У Шалимова из прошлого бесславный Уралан и "письмо 14". Хорошо,что И.О.
19:16
BABOOIN
прощай плюшевый тренеришка
19:12
Kenter
Так интересно - все тренеры у Краснодара - Интеллигенты: Муслин , Кононов , Шалимов...)))
19:10
King's Bounty 2
bobik777 Никчемные поклонники команды лифт- Кубань активизировались. Бугага,наивные. ___________ иди на кассу !
19:07
Dolphin75
1 тур. Краснодар - Томь 3:0. 2 тур. Краснодар - Терек 4:0. Потом забуксовали, две ничьи, два поражения. Но прошло всего 6 туров. Рано такие решения принимать.
19:07
AleshContra - FKSM
Кому-тов клубе срочно понадобились деньги. Сейчас намоют на новых тренерах и игроках. Думаю, спортивная составляющая в футбол уже никогда не вернется. Самое интересное, что те, кто пишут про "дверь укажут", даже не представляют, что место в середине таблицы и прогресс с регрессом никого не интересуют. Там диктуют люди ни разу не бывавшие на стадионе. Вот только в Европе это честный бизнес, а у нас теневой.
19:02
Dolphin75
Олег погорячился. А Галицкий не смог проявить выдержку. Слуцкий тоже в отставку просился, Гинер не отпустил. Результат - три чемпионства.
19:01
crazysun78
неожиданно и зря.....
18:59
bobik777
Никчемные поклонники команды лифт- Кубань активизировались. Бугага,наивные.
18:54
Oper67
Скорее всего, развал Краснодара (ИМХО)
18:53
s.petr
Шалимов развалил сборную в -94 м году накануне чемпионата мира,только из за денег . Я ему не верю .
18:48
zae1976
Лучше уже результатов не будет 100% ... скорее всего начнется чехарда с футболистами и тренерами
18:44
Dennis-Ber
вероятно я что-то попустил?.. что за бред!? а в целом - солидарен с karlikf1 18:23
18:42
Barnetta
Жестко и неожиданно. Все, краснодар уплыл
18:40
71
подписант ср..ный
18:33
Доктор-Ч
Шалимов не та фигура, которая потянет Краснодар, но и Курбана не надо. Из молодых я бы пригласил Виктора Гончаренко, или Андрея Тихонова.
18:29
xueks
про краснодар то сколько статей пошло, стоило уволить и сразу писаки нашли новую пищу
18:28
karlikf1
А чего тут неожиданного! Три-четыре игры, нет результата и мигом укажут на дверь. Это современный футбол, вернее его правила. Место в середине таблицы Арутюнян, вероятно, расценил как отсутствие результата. Это сейчас с кем угодно может произойти, будь то Кононов, Луческу, Каррера, Слуцкий или ещё кто - махом пальцем на дверь укажут!
18:23
freud-2
Да просто топтание на месте и даже регресс.Галицкому это надоело.Шалимов временная фигура.
18:22
rustov
Игорь, не стать тебе хорошим тренером. Вспомни П.Ф. Садырина...
18:20