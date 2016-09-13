Игорь Шалимов: "Разделяю ответственность с Кононовым, попытаюсь улучшить результаты "Краснодара"

Игорь Шалимов, назначенный сегодня исполняющим обязанности главного тренера "Краснодара" вместо подавшего в отставку Олега Кононова, в разговоре с корреспондентом "СЭ" коротко прокомментировал ситуацию.

– Стали ли для вас перемены неожиданностью?

– Да, конечно. Это стало для меня неожиданностью. Мне позвонили и сказали, что теперь я исполняю обязанности главного тренера, что Олег Кононов подал в отставку.

– С какими чувствами вы встретили это известие?

– Спокойно встретил. Надо смотреть вперед. Произошло то, что произошло, это жизнь. Сейчас надо смотреть вперед. У нас очень тяжелый график, завтра вылетаем в Зальцбург, где предстоит игра Лиги Европы. Мы фактически живем по графику три игры в неделю. В должность вступаю с энтузиазмом, буду стараться правильно работать и добиваться улучшения результата.

– Вам сказали, на какой период времени вы будете и. о.?

– Нет, не сказали.

– Вы работали в команде Олега Кононова, разделяете ли вы с ним ответственность за результат?

– Да, разделяю. Я отвечал за атаку. Но пока не знаю, в чем причина отставки. Идет начало сезона, прошло всего лишь шесть туров, находимся в середине таблицы… (Сергей ЕГОРОВ)