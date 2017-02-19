Владимир Габулов: "Сухой матч с "Пахтакором" ничего не значит"

Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов подчеркнул, что не стоит обращать внимания на результат товарищеского матча с "Пахтакором" (0:0). По словам голкипера, "канониры" создали достаточное количество голевых моментов, но их подвела реализации.

- Все ребята старались, стремились выполнить задания, которые дал главный тренер, - приводит пресс-служба "канониров" слова Габулова. - Сыграли на ноль, но я не стал бы придавать значения этому результату, потому что при всем уважении к сопернику он не столь высокого уровня и ничего не создал у наших ворот.

Ребята старались, бежали, создавали моменты. Были хорошие подходы, удары по воротам, но, к сожалению, не забили. Будем работать и менять то, что у нас не получается. Нужно время, чтобы игроки адаптировались к требованиям тренера, к схеме, к партнерам, чтобы взаимопонимание наладилось.