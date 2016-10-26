Владельцем ЦСКА оказался не Евгений Гинер

Материнская компания ЦСКА впервые назвала бенефициара футбольного клуба, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную в Великобритании отчетность компании. Согласно этим документам, бенефициаром Bluecastle Enterprises Limited, которой принадлежит футбольный клуб, оказался 36-летний сын Евгения Гинера Вадим. Он указан как лицо, владеющее более 75 процентов акций компании.



Зарегистрированная в Лондоне компания впервые называет своего конечного бенефициара, с 2016 года этого требует британское законодательство. Издание отмечает, что директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов и генеральный директор клуба Роман Бабаев отказались от комментариев.

Напомним, что в 2005 году на Вадима Гинера было совершенно покушение. Неизвестные открыли огонь по автомобилю, где находились он и охранник. Молодой человек получил тяжелые ранения, но выжил. В интервью "СЭ" Евгений Гинер связал нападение с собственной деятельностью. На тот момент Вадим Гинер уже работал в структуре клуба, но признавался, что не является большим фанатом футбола.

Менеджмент Bluecastle в отчете за 2015 год открыто признает финансовые трудности: учитывая чистые текущие пассивы на 25,9 миллиона долларов (задолженность к погашению в ближайшие 12 месяцев) и зависимость от финансовой поддержки контролирующей стороны и аффилированных лиц, директор Bluecastle "заключил, что указанные обстоятельства представляют существенную неопределенность, которая вызывает серьезные сомнения в способности группы продолжать функционировать в соответствии с принципом непрерывной деятельности". Однако контролирующая сторона и связанные компании продолжают предоставлять Bluecastle и ЦСКА финансирование в 2016 году и "выразили готовность продолжать оказывать финансовую поддержку" по крайней мере до середины 2017 года, следует из отчетности Bluecastle.

Также из документов следует, что выручка ЦСКА в 2015 году составила 67,1 миллиона долларов. Также из отчетности следовало, что как минимум 76 процентов акций футбольного клуба ЦСКА находится в залоге у ВЭБа. Чистый убыток Bluecastle Enterprises Limited вырос в 2015 году в 14,6 раза, до 49,747 миллиона долларов. Компания объясняет это расходами на строительство стадиона ЦСКА, открывшегося в начале сентября.