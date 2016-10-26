Владельцем ЦСКА оказался не Евгений Гинер

Материнская компания ЦСКА впервые назвала бенефициара футбольного клуба, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную в Великобритании отчетность компании. Согласно этим документам, бенефициаром Bluecastle Enterprises Limited, которой принадлежит футбольный клуб, оказался 36-летний сын Евгения Гинера Вадим. Он указан как лицо, владеющее более 75 процентов акций компании.
Зарегистрированная в Лондоне компания впервые называет своего конечного бенефициара, с 2016 года этого требует британское законодательство. Издание отмечает, что директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов и генеральный директор клуба Роман Бабаев отказались от комментариев.
Напомним, что в 2005 году на Вадима Гинера было совершенно покушение. Неизвестные открыли огонь по автомобилю, где находились он и охранник. Молодой человек получил тяжелые ранения, но выжил. В интервью "СЭ" Евгений Гинер связал нападение с собственной деятельностью. На тот момент Вадим Гинер уже работал в структуре клуба, но признавался, что не является большим фанатом футбола.
Менеджмент Bluecastle в отчете за 2015 год открыто признает финансовые трудности: учитывая чистые текущие пассивы на 25,9 миллиона долларов (задолженность к погашению в ближайшие 12 месяцев) и зависимость от финансовой поддержки контролирующей стороны и аффилированных лиц, директор Bluecastle "заключил, что указанные обстоятельства представляют существенную неопределенность, которая вызывает серьезные сомнения в способности группы продолжать функционировать в соответствии с принципом непрерывной деятельности". Однако контролирующая сторона и связанные компании продолжают предоставлять Bluecastle и ЦСКА финансирование в 2016 году и "выразили готовность продолжать оказывать финансовую поддержку" по крайней мере до середины 2017 года, следует из отчетности Bluecastle.
Также из документов следует, что выручка ЦСКА в 2015 году составила 67,1 миллиона долларов. Также из отчетности следовало, что как минимум 76 процентов акций футбольного клуба ЦСКА находится в залоге у ВЭБа. Чистый убыток Bluecastle Enterprises Limited вырос в 2015 году в 14,6 раза, до 49,747 миллиона долларов. Компания объясняет это расходами на строительство стадиона ЦСКА, открывшегося в начале сентября.
Дополнительная информация
http://www.rbc.ru/business/26/10/2016/5810d31c9a79477876cc6024?from=main
Thomas_Boy
Berkut-7 ___________ Сына подставить, конечно. А я вот тебя подставить хочу. Решил оформить на тебя все мое имущество.
22:41
nedvig
СЭ как обычно свою бездарность и желтизну показывает
22:39
MrSNik
Это не новость. Вот если бы написали, что Владимир Владимирович не является президентом РФ, вот тогда это была бы БОМБА. )_____________________________________________ В Штатах выборы бы отменили ))))))
22:38
П_о_в_а_р
Гаттузо зол! Да и сынок фигура подставная. А вообще это только верхушка айсберга. --------------------------------- Неужто САМ? Томас застрелиться, боюсь.)) Ну или за Спартак притопит конкретно.)
22:38
Thomas_Boy
Адекватный Зритель_________ Савсема нарот тугой стал...(
22:38
Айртон
pravda1979 Овощ только номинально им является.)) Де-факто страной управляет мафия, свора олигархов-прихватизаторов.))
22:38
П_о_в_а_р
Адекватный Зритель_ П_о_в_а_р------ Как бэ, ГВК совсем с повестки снимается. Просто - напросто, миллеро - федуны сами по себе лохи, без всякого ГВК. ------------------------------ Не правда. Кто то всё таки ГВК... Вряд ли Леонидий сам. Раньше бы поверил, но был Уэльс... Однозначно ГВК. Возможно даже ГВКашище.
22:37
Berkut-7
Thomas_Boy Berkut-7 ___________ А ты бы на соседку оформил, да?))) 22:33 ---------------------- Тут 2 варианта, либо сына решил подставить вместо себя в своем криминальном бизнесе, либо сын такой же , как папаша , семейный талант
22:37
Гаттузо зол!
Да и сынок фигура подставная. А вообще это только верхушка айсберга.
22:36
pravda1979
Это не новость. Вот если бы написали, что Владимир Владимирович не является президентом РФ, вот тогда это была бы БОМБА. ))
22:35
Аурангзеб
А уж яки какляцки уши торчат из сего меседжа (или как там оне говорят) )))))
22:34
Адекватный Зритель_
Thomas_Boy---- Он бизнес не потянет.)))
22:34
Thomas_Boy
Berkut-7 ___________ А ты бы на соседку оформил, да?)))
22:33
Аурангзеб
Гнилой вброс, так-то. Слава СЭ, походу (в смысле, "СТЫДНО"-первая буква).
22:32
merniloskut
Российская компания, а управляется врагами из Англии. Позорище, хотя к росармии конюшня больше не относится.
22:32
Berkut-7
Чичиков на сынка бизнес оформил, кто бы сомневался
22:30
Адекватный Зритель_
П_о_в_а_р------ Как бэ, ГВК совсем с повестки снимается. Просто - напросто, миллеро - федуны сами по себе лохи, без всякого ГВК.
22:30
П_о_в_а_р
Это значит как бэ ГВК, но не совсем тот ГВК. Я в шоке.(((
22:26
foreverCSKAforever
А ленинградские ветераны, пенсионеры, инвалиды и несовершеннолетние - главные бенефициары стадиона, построенного в марте 2009 года?
22:26
Айртон
Всё равно всё принадлежит мафии.)) Надо будет, заставят переписать на кого нужно, как Березовского, и повесят.))
22:25
баламошка
Причём сын у Гинера от Федуна.
22:24
$n10nep$
БОМБА!!!
22:24
П_о_в_а_р
Как жидь?
22:23
MrSNik
Интересно теперь узнать, кто владеет Спартаком и Краснодаром
22:21
эдпитер
надо было на тещу оформлять
22:14
Singbеrt7
Факт сей известен и без СЭ. )) Только какая разница кому принадлежит клуб?
22:13
ПетерМунк.
Кругом одни русаки
22:10
Andre_Saratov
Яблочко от яблони... падает в Лондоне.
22:09
Адекватный Зритель_
Хорошо, что не "игор гинер"(с). )))
22:08
Адекватный Зритель_
И чо? )))
22:07