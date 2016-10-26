21:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Владельцем ЦСКА оказался не Евгений Гинер

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Материнская компания ЦСКА впервые назвала бенефициара футбольного клуба, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную в Великобритании отчетность компании. Согласно этим документам, бенефициаром Bluecastle Enterprises Limited, которой принадлежит футбольный клуб, оказался 36-летний сын Евгения Гинера Вадим. Он указан как лицо, владеющее более 75 процентов акций компании.

Зарегистрированная в Лондоне компания впервые называет своего конечного бенефициара, с 2016 года этого требует британское законодательство. Издание отмечает, что директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов и генеральный директор клуба Роман Бабаев отказались от комментариев.

Напомним, что в 2005 году на Вадима Гинера было совершенно покушение. Неизвестные открыли огонь по автомобилю, где находились он и охранник. Молодой человек получил тяжелые ранения, но выжил. В интервью "СЭ" Евгений Гинер связал нападение с собственной деятельностью. На тот момент Вадим Гинер уже работал в структуре клуба, но признавался, что не является большим фанатом футбола.

Менеджмент Bluecastle в отчете за 2015 год открыто признает финансовые трудности: учитывая чистые текущие пассивы на 25,9 миллиона долларов (задолженность к погашению в ближайшие 12 месяцев) и зависимость от финансовой поддержки контролирующей стороны и аффилированных лиц, директор Bluecastle "заключил, что указанные обстоятельства представляют существенную неопределенность, которая вызывает серьезные сомнения в способности группы продолжать функционировать в соответствии с принципом непрерывной деятельности". Однако контролирующая сторона и связанные компании продолжают предоставлять Bluecastle и ЦСКА финансирование в 2016 году и "выразили готовность продолжать оказывать финансовую поддержку" по крайней мере до середины 2017 года, следует из отчетности Bluecastle.

Также из документов следует, что выручка ЦСКА в 2015 году составила 67,1 миллиона долларов. Также из отчетности следовало, что как минимум 76 процентов акций футбольного клуба ЦСКА находится в залоге у ВЭБа. Чистый убыток Bluecastle Enterprises Limited вырос в 2015 году в 14,6 раза, до 49,747 миллиона долларов. Компания объясняет это расходами на строительство стадиона ЦСКА, открывшегося в начале сентября.

Дополнительная информация

http://www.rbc.ru/business/26/10/2016/5810d31c9a79477876cc6024?from=main

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КОММЕНТАРИИ (30)
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Thomas_Boy

Berkut-7 ___________ Сына подставить, конечно. А я вот тебя подставить хочу. Решил оформить на тебя все мое имущество.

22:41

nedvig

СЭ как обычно свою бездарность и желтизну показывает

22:39

MrSNik

Это не новость. Вот если бы написали, что Владимир Владимирович не является президентом РФ, вот тогда это была бы БОМБА. )_____________________________________________ В Штатах выборы бы отменили ))))))

22:38

П_о_в_а_р

Гаттузо зол! Да и сынок фигура подставная. А вообще это только верхушка айсберга. --------------------------------- Неужто САМ? Томас застрелиться, боюсь.)) Ну или за Спартак притопит конкретно.)

22:38

Thomas_Boy

Адекватный Зритель_________ Савсема нарот тугой стал...(

22:38

Айртон

pravda1979 Овощ только номинально им является.)) Де-факто страной управляет мафия, свора олигархов-прихватизаторов.))

22:38

П_о_в_а_р

Адекватный Зритель_ П_о_в_а_р------ Как бэ, ГВК совсем с повестки снимается. Просто - напросто, миллеро - федуны сами по себе лохи, без всякого ГВК. ------------------------------ Не правда. Кто то всё таки ГВК... Вряд ли Леонидий сам. Раньше бы поверил, но был Уэльс... Однозначно ГВК. Возможно даже ГВКашище.

22:37

Berkut-7

Thomas_Boy Berkut-7 ___________ А ты бы на соседку оформил, да?))) 22:33 ---------------------- Тут 2 варианта, либо сына решил подставить вместо себя в своем криминальном бизнесе, либо сын такой же , как папаша , семейный талант

22:37

Гаттузо зол!

Да и сынок фигура подставная. А вообще это только верхушка айсберга.

22:36

pravda1979

Это не новость. Вот если бы написали, что Владимир Владимирович не является президентом РФ, вот тогда это была бы БОМБА. ))

22:35

Аурангзеб

А уж яки какляцки уши торчат из сего меседжа (или как там оне говорят) )))))

22:34

Адекватный Зритель_

Thomas_Boy---- Он бизнес не потянет.)))

22:34

Thomas_Boy

Berkut-7 ___________ А ты бы на соседку оформил, да?)))

22:33

Аурангзеб

Гнилой вброс, так-то. Слава СЭ, походу (в смысле, "СТЫДНО"-первая буква).

22:32

merniloskut

Российская компания, а управляется врагами из Англии. Позорище, хотя к росармии конюшня больше не относится.

22:32

Berkut-7

Чичиков на сынка бизнес оформил, кто бы сомневался

22:30

Адекватный Зритель_

П_о_в_а_р------ Как бэ, ГВК совсем с повестки снимается. Просто - напросто, миллеро - федуны сами по себе лохи, без всякого ГВК.

22:30

П_о_в_а_р

Это значит как бэ ГВК, но не совсем тот ГВК. Я в шоке.(((

22:26

foreverCSKAforever

А ленинградские ветераны, пенсионеры, инвалиды и несовершеннолетние - главные бенефициары стадиона, построенного в марте 2009 года?

22:26

Айртон

Всё равно всё принадлежит мафии.)) Надо будет, заставят переписать на кого нужно, как Березовского, и повесят.))

22:25

баламошка

Причём сын у Гинера от Федуна.

22:24

$n10nep$

БОМБА!!!

22:24

П_о_в_а_р

Как жидь?

22:23

MrSNik

Интересно теперь узнать, кто владеет Спартаком и Краснодаром

22:21

эдпитер

надо было на тещу оформлять

22:14

Singbеrt7

Факт сей известен и без СЭ. )) Только какая разница кому принадлежит клуб?

22:13

ПетерМунк.

Кругом одни русаки

22:10

Andre_Saratov

Яблочко от яблони... падает в Лондоне.

22:09

Адекватный Зритель_

Хорошо, что не "игор гинер"(с). )))

22:08

Адекватный Зритель_

И чо? )))

22:07

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ