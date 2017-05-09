Витинью поздравил по-русски с Днем Победы

Форвард ЦСКА Витинью поздравил всех с Днем Победы в своем Инстаграме на русском языке. Футболист сказал спасибо всем, кто отдал свою жизнь за спасение народа.

– Поздравляем весь русский народ в день, который отмечен в истории этой страны, – написал Витинью. – Для всех тех, кто отдал свою жизнь, чтобы спасти свой народ. Большое объятие для всех.

Напомним, что матч 28-го тура ЦСКА - "Арсенал" состоится в пятницу, 12 мая, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи