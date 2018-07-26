Витинью: "Почти наверняка перейду во "Фламенго"

Нападающий ЦСКА Витинью подтвердил в разговоре с бразильским болельщиком, что близок к переходу во "Фламенго".
На вопрос, уходит ли он в бразильский клуб, нападающий ответил: "Почти наверняка".
Ранее бразильская пресса сообщила, что ЦСКА согласился продать Витинью во "Фламенго" за 10 миллионов евро. Нападающий подпишет контракт на 4 года. Бразильский клуб планирует представить новичка уже в воскресенье.(Юлия ЯКОВЛЕВА)
В минувшем сезоне Витинью провел 46 игр в составе ЦСКА, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач.