Витинью: "Почти наверняка перейду во "Фламенго"

Нападающий ЦСКА Витинью подтвердил в разговоре с бразильским болельщиком, что близок к переходу во "Фламенго".

На вопрос, уходит ли он в бразильский клуб, нападающий ответил: "Почти наверняка".

Ранее бразильская пресса сообщила, что ЦСКА согласился продать Витинью во "Фламенго" за 10 миллионов евро. Нападающий подпишет контракт на 4 года. Бразильский клуб планирует представить новичка уже в воскресенье.(Юлия ЯКОВЛЕВА)

В минувшем сезоне Витинью провел 46 игр в составе ЦСКА, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач.

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