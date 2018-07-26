15:28 | Футбол — РПЛ

Витинью: "Почти наверняка перейду во "Фламенго"

Витинью. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Витинью. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Нападающий ЦСКА  Витинью подтвердил в разговоре с бразильским болельщиком, что близок к переходу во "Фламенго".

На вопрос, уходит ли он в бразильский клуб, нападающий ответил: "Почти наверняка".

Ранее бразильская пресса сообщила, что ЦСКА согласился продать Витинью во "Фламенго" за 10 миллионов евро. Нападающий подпишет контракт на 4 года. Бразильский клуб планирует представить новичка уже в воскресенье.(Юлия ЯКОВЛЕВА)

В минувшем сезоне Витинью провел 46 игр в составе ЦСКА, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач.

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