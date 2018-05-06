Витинью: "ЦСКА боролся до конца, но "Локо" заслужил титул"

Нападающий ЦСКА Витинью после победы в матче 29-го тура премьер-лиги над "Арсеналом" (6:0) рассказал, что думает о титуле "Локомотива" и борьбе за второе место. Железнодорожники стали чемпионами в субботу, победив "Зенит" (1:0).

– Как считаете, второе место есть шанс занять?

– Будем играть на победу, неважно, что там у соперников. Главное, не надеяться, что конкуренты проиграют. Иначе сами на выполним хорошо свою работу. Главное завершить сезон победой.

– Титул "Локо" не ударил по мотивации? Все-таки у ЦСКА были шансы на золото.

– "Локомотив" сложно было догнать. Команда выиграла очень много матчей в сезоне, в том числе и дерби. Именно поэтому и стала чемпионом. "Локо" заслужил титул. На нас эта новость никак не повлияла. Мы всегда пытались показать максимум, к сожалению, не всегда все получалось победить. Но мы всегда боремся до конца. (Юлия ЯКОВЛЕВА)