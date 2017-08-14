15:46 | Футбол — РФПЛ

Виталий Шахов: "Тосно" в игре с "Локомотивом", возможно, немного повезло"


Защитник "Тосно" Виталий Шахов считает, что его команде немного повезло в матче 6-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:0). Также он отметил, что остался доволен игрой своей команды.

- В предыдущих матчах мы где-то недобрали свои очки, а в игре с "Локомотивом", возможно, немного повезло, - цитирует "Р-Спорт" Шахова. - Хотя сыграли мы, считаю, достаточно неплохо. Конечно, "Локомотив" прибавил после того, как пропустил, тем более играли мы в гостях, давление ощущалось. Но мы выстояли, а в самом конце матча в контратаке забили и второй мяч.

Трансляция матча "Локомотив" - "Тосно"

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170814/1124264248.html

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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