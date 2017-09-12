Виталий Мутко: "Зенит" только строится, а мы уже хотим результатов"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко связал ничьи "Зенита" в двух последних турах чемпионата России с тем, что соперники играют против команды из Санкт-Петербурга в совершенно закрытый футбол. Глава российского футбола уверен, что подопечные Роберто Манчини в смогут понять, как доводить тяжело складывающиеся для них игры до побед.

После 9-ти туров чемпионата России "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

- К "Зениту" все команды хорошо готовятся и на него настраиваются, они играют, как правило, в совершенно закрытый футбол, с этим и связаны эти ничьи, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Но "Зенит" нащупает способность преодолевать в себе эти ситуации, когда есть возможность довести матч до победы. Команда только строится, а мы уже хотим, чтобы за несколько месяцев был результат.