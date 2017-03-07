14:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "Первая задача комитета по маркетингу - определить стоимость российского футбола"

0
0
0
0
2

Глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что эффективность комитета по маркетингу будет оцениваться в зависимости от количества привлеченных ресурсов, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, первой задачей комитета станет определение стоимости российского футбола.

- Вы сказали, что в составе РФС будет создан новый комитет - по маркетингу. Как будет оцениваться его эффективность? - вопрос Мутко.

- Мы сами формируем ему критерии. Это, во-первых, количество привлеченных ресурсов в РФС. Для начала комитет вообще должен определить стоимость нашего футбола. А то часто поднимается вопрос: сколько должны стоить телевизионные права... Оценим все, и дальше будем уже реализовывать маркетинговые программы. Предстоит большая работа. Плюс нужно изменить бизнес-модели, а то мы все на 80 процентов сидим на бюджетах.

0
0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

guy1984

в минус работаете

14:33

баламошка

Опять обнаружат лишние миллиарды, которые надо срочно потратить на главные футбольные объекты - загородные дома и виллы чиновников.

14:23

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ