Виталий Мутко: "Первая задача комитета по маркетингу - определить стоимость российского футбола"

Глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что эффективность комитета по маркетингу будет оцениваться в зависимости от количества привлеченных ресурсов, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, первой задачей комитета станет определение стоимости российского футбола.

- Вы сказали, что в составе РФС будет создан новый комитет - по маркетингу. Как будет оцениваться его эффективность? - вопрос Мутко.

- Мы сами формируем ему критерии. Это, во-первых, количество привлеченных ресурсов в РФС. Для начала комитет вообще должен определить стоимость нашего футбола. А то часто поднимается вопрос: сколько должны стоить телевизионные права... Оценим все, и дальше будем уже реализовывать маркетинговые программы. Предстоит большая работа. Плюс нужно изменить бизнес-модели, а то мы все на 80 процентов сидим на бюджетах.