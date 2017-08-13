Виталий Мутко: "Игроки ЦСКА и "Спартака" показали прекрасный футбол в матче чемпионата России"

Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко считает, что болельщиков ожидает интересный чемпионат. Он отметил, что ЦСКА и "Спартак" (2:1) показали хороший футбол в матче 6-го тура чемпионата России.

- Хороший футбол, настоящее дерби, где результат всегда непредсказуем, - цитирует ТАСС Мутко. - Команды показали прекрасный футбол, игра закончена, и счета на табло. Побеждает всегда тот, кто больше настроен на результат, кто больше настроен на выигрыш, у кого больше везения, фарта. Этот матч еще раз подтвердил, что нас ждет интересный чемпионат.

ЦСКА - очень серьезная команда, коллектив очень сыгранный и организованный, обладающий качественным набором игроков, которые могут собраться в нужный момент. Попробуйте за отчетный период выиграть такое количество наград, как ЦСКА, это не каждому клубу дано. У ЦСКА есть прогрессирующие молодые игроки, хороший тренер, результат есть.