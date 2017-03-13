17:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вилков обслужит матч "Локомотив" - "Спартак", Турбин назначения не получил

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 20-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. Встречу "Локомотив" - "Спартак" обслужит Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

Москвич Евгений Турбин, который работал на матче 19-го тура премьер-лиги "Амкар" - "Зенит" (1:0) и принял ряд спорных решений, назначения в этом туре не получил.

17 марта, пятница

"Анжи" – "Оренбург": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

18 марта, суббота

"Локомотив" – "Спартак": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

"Урал" – "Рубин": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

"Томь" – "Амкар": судья – Тимур Арсланбеков (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

19 марта, воскресенье

"Зенит" – "Арсенал": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

"Терек" – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

"Крылья Советов" – "Ростов": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Рафаэль Ильясов (Казань), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

"Краснодар" – "Уфа": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Der schwein

King's Bounty 61 Я бы турбину еще раз на матч зенитушки назначил. потому что он судил честно. но, зенит так судить нельзя. 18:17--------- +1 ! Судей ваааще не надо. Достаточно просто одного комментатора Г.С.Орлова :)

18:25

King's Bounty 61

Я бы турбину еще раз на матч зенитушки назначил. потому что он судил честно. но, зенит так судить нельзя.

18:17

foreverCSKAforever

Нам Иванов, а Спартаку Вилков? Видимо админресурсники смирились с прококориным чемпионством и решили хотя бы лигочемпионское серебро себе гарантировать. Хотя Вилков - бывалый профессионал, глядишь и даст пенку в пользу Локо.

18:16

Der schwein

Турбин отсудил честно.

18:01

zenit08

Турбина отстранили по делу. Незасчитанный гол - грубая ошибка. Хотя там вопрос больше к его помощникам. Включите объективность, друзья! Насчет московского арбитра на матч Питера - это скоро станет мемом.=) Безбородов 2 раза судил Спартак в сезоне, будучи единственным питерским судьей. И ничего, никто не возмущается. А арбитров из Москвы человек 7. Как их не ставить на матч Зенита? Чисто математически не получится.

18:01

Свинству Бой!

а-ха-ха! ржавая вилка опять Спам обслуживает! Помним, как он просто убил Рубин и затащил мясных на три очка и без длительных дисквалификаций 2-х игроков, когда не показал чистейшие КК за сверх грубую игру. Хана Локо. Хотя это уже и неважно.

17:55

Jean4

Болотных опять судья из Москвы судит, Луческу этого не переживет!

17:51

Viva-Spartak

Зенит включил админ-ресурс.

17:43

lordblack

Опа, Сережка Иванов поехал в Грозный! ЦСКА уже минимум потерял 2 очка!

17:35

Алый Дракон

marsey serzheo, Турбина не за что увольнять. просто не стали будоражить общественность. а так он нормально отсудил 17:21... С тобой согласен - именно по этой причине он и не получил назначения, чтобы страсти улеглись... А вот сержео ты зря что-то объясняешь - он же неадекват, причем как раз питерский, это давно всем известно )...

17:34

lordblack

Вилков?!!! Это питерский беспредел!!! Это опять убьет как в Самаре!!!

17:34

onlywhitespartak

Карасева поменяли уже победа , а то с ним сложно было бы выиграть ) походу луческу сам просит чтоб ему москвичей назначали чтоб потом было на кого свалить ;)))

17:23

marsey

serzheo, Турбина не за что увольнять. просто не стали будоражить общественность. а так он нормально отсудил

17:21

serzheo

А Турбина еще не уволили? Странно.

17:21

Вятчеславик, ромбик в моём сердц

Ждем сенсацию от Арсенала, ведь Зенит снова судит Москвич, ну и конечно со всеми вытекающими, сопли, слюни и жалобы от мистера на работу рэфа:)))

17:19

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