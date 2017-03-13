Вилков обслужит матч "Локомотив" - "Спартак", Турбин назначения не получил

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 20-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. Встречу "Локомотив" - "Спартак" обслужит Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

Москвич Евгений Турбин, который работал на матче 19-го тура премьер-лиги "Амкар" - "Зенит" (1:0) и принял ряд спорных решений, назначения в этом туре не получил.

17 марта, пятница

"Анжи" – "Оренбург": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

18 марта, суббота

"Локомотив" – "Спартак": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

"Урал" – "Рубин": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

"Томь" – "Амкар": судья – Тимур Арсланбеков (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

19 марта, воскресенье

"Зенит" – "Арсенал": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

"Терек" – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

"Крылья Советов" – "Ростов": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Рафаэль Ильясов (Казань), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

"Краснодар" – "Уфа": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).