Вилков обслужит матч "Локомотив" - "Спартак", Турбин назначения не получил

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 20-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. Встречу "Локомотив" - "Спартак" обслужит Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.
Москвич Евгений Турбин, который работал на матче 19-го тура премьер-лиги "Амкар" - "Зенит" (1:0) и принял ряд спорных решений, назначения в этом туре не получил.
17 марта, пятница
"Анжи" – "Оренбург": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
18 марта, суббота
"Локомотив" – "Спартак": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
"Урал" – "Рубин": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
"Томь" – "Амкар": судья – Тимур Арсланбеков (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
19 марта, воскресенье
"Зенит" – "Арсенал": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
"Терек" – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
"Крылья Советов" – "Ростов": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Рафаэль Ильясов (Казань), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
"Краснодар" – "Уфа": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
Der schwein
King's Bounty 61 Я бы турбину еще раз на матч зенитушки назначил. потому что он судил честно. но, зенит так судить нельзя. 18:17--------- +1 ! Судей ваааще не надо. Достаточно просто одного комментатора Г.С.Орлова :)
18:25
King's Bounty 61
Я бы турбину еще раз на матч зенитушки назначил. потому что он судил честно. но, зенит так судить нельзя.
18:17
foreverCSKAforever
Нам Иванов, а Спартаку Вилков? Видимо админресурсники смирились с прококориным чемпионством и решили хотя бы лигочемпионское серебро себе гарантировать. Хотя Вилков - бывалый профессионал, глядишь и даст пенку в пользу Локо.
18:16
Der schwein
Турбин отсудил честно.
18:01
zenit08
Турбина отстранили по делу. Незасчитанный гол - грубая ошибка. Хотя там вопрос больше к его помощникам. Включите объективность, друзья! Насчет московского арбитра на матч Питера - это скоро станет мемом.=) Безбородов 2 раза судил Спартак в сезоне, будучи единственным питерским судьей. И ничего, никто не возмущается. А арбитров из Москвы человек 7. Как их не ставить на матч Зенита? Чисто математически не получится.
18:01
Свинству Бой!
а-ха-ха! ржавая вилка опять Спам обслуживает! Помним, как он просто убил Рубин и затащил мясных на три очка и без длительных дисквалификаций 2-х игроков, когда не показал чистейшие КК за сверх грубую игру. Хана Локо. Хотя это уже и неважно.
17:55
Jean4
Болотных опять судья из Москвы судит, Луческу этого не переживет!
17:51
Viva-Spartak
Зенит включил админ-ресурс.
17:43
lordblack
Опа, Сережка Иванов поехал в Грозный! ЦСКА уже минимум потерял 2 очка!
17:35
Алый Дракон
marsey serzheo, Турбина не за что увольнять. просто не стали будоражить общественность. а так он нормально отсудил 17:21... С тобой согласен - именно по этой причине он и не получил назначения, чтобы страсти улеглись... А вот сержео ты зря что-то объясняешь - он же неадекват, причем как раз питерский, это давно всем известно )...
17:34
lordblack
Вилков?!!! Это питерский беспредел!!! Это опять убьет как в Самаре!!!
17:34
onlywhitespartak
Карасева поменяли уже победа , а то с ним сложно было бы выиграть ) походу луческу сам просит чтоб ему москвичей назначали чтоб потом было на кого свалить ;)))
17:23
marsey
serzheo, Турбина не за что увольнять. просто не стали будоражить общественность. а так он нормально отсудил
17:21
serzheo
А Турбина еще не уволили? Странно.
17:21
Вятчеславик, ромбик в моём сердц
Ждем сенсацию от Арсенала, ведь Зенит снова судит Москвич, ну и конечно со всеми вытекающими, сопли, слюни и жалобы от мистера на работу рэфа:)))
17:19