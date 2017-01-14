Виктор Васин: "Была "чуйка", что вернусь в ЦСКА"

Защитник ЦСКА Виктор Васин сказал, что думал о возможном возвращении в клуб в зимний перерыв. Футболист начал сезон в аренде в "Уфе", но перешел в ЦСКА вслед за главным тренером Виктором Гончаренко.

– Могу сказать только одно: такое чувство, будто никуда не уезжал из ЦСКА! – цитирует официальный сайт армейцев Васина.

– Даже не успели соскучиться по ребятам?

– Да как по ним соскучиться, постоянно виделись! На выходных, в сборной. Так что не соскучился.

– Алан Дзагоев сказал, что очень рад вашему возвращению, Щенников не отходит от вас ни на шаг. Сами бы вы кого хотели видеть больше всего?

– Меньше всего рад был видеть Паулино Гранеро, ведь он связан с нагрузками и беготней (улыбается). Шутка! Никого не хочу выделять, просто рад вернуться.

– В какой момент узнали о том, что планируется вернуть вас из аренды в "Уфе"?

– У меня была, так скажем, "чуйка", что, скорее всего, вернусь. Но узнал только после финального свистка последнего тура. Было неудобно спрашивать у Гончаренко, предстояли матчи, которые надо было сыграть удачно. Мы знали, что он уходит. После заключительной игры в Уфе я подошел к нему, спросил: "Мне прощаться с пацанами или нет"? Он говорит – "Да, прощайся". В этот момент я узнал. Но чутье было, даже жене сказал собирать вещи, потому что, возможно, из Уфы улетим насовсем.