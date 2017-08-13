Виктор Классон: "Стояли ждали, пока "Амкар" будет атаковать"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон после ничьей с "Амкаром" (1:1) в матче 6-го тура премьер-лиги отметил, что его команде повезло, что она не проиграла в этой встрече. Он также добавил, что "быки" стояли и ждали, когда соперник сам начнет создавать моменты.



– История снова повторяется, – сказал Классон. – У нас опять возникают проблемы с командами из нижней части таблицы. Тем не менее, начало игры с "Амкаром" осталось за нами, забили гол. Но потом что-то пошло не так, начали возникать дыры в обороне, и мы уже не так уверенно играли и контролировали ход игры. Гол соперника назревал, и в итоге он случился.



– Шалимов сказал, что главная проблема у игроков – в головах. Команда теряет преимущество, имея его. С чем это связано?



– Да, я с этим соглашусь, потому что мы играли хорошо до нашего гола, а потом что-то произошло с командой. Игроки то ли успокоились, то ли расслабились, но стали играть плохо. Просто перестали создавать голевые моменты сами и стояли ждали, когда соперник сам начнет создавать их, атаковать. Я бы даже сказал, что нам в некоей степени повезло, что мы не проиграли.



– Впереди матч в Лиге Европы против "Црвена Звезда". Это одна из самых важных игр для "Краснодара" на данном этапе?



– Да, конечно. Мы очень хотим пробиться в групповой этап Лиги Европы. Но опять же, чтобы туда пробиться, нужно играть гораздо лучше, чем мы это делаем сейчас.



– У "Краснодара" много подобных игр. Насколько это изматывает?



– Да, это имеет определенное влияние на качество игры команды, но это не оправдание того, что касается матча с "Амкаром". По середине недели еврокубков не было, все команды играли и все были в одинаковых условиях в нынешнем туре.



– Чего все же в итоге не хватило, чтобы дожать "Амкар"?



– Очень хороший вопрос – я думаю, там сочетание многих факторов. Где-то не хватило энергии, где-то – удачи, где-то – морально-волевых качеств. Много чего. (Екатерина ПОТАПОВА)

Трансляция матча "Краснодар" - "Амкар"