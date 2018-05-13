Виктор Гончаренко: "Вернблум и Миланов уходят, с остальными продолжаем переговоры"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Анжи" (2:1) в 30-м туре чемпионата России рассказал о ситуации с истекающими по окончании сезона контрактами некоторых игроков. По словам специалиста, завоевание командой прямой путевки в Лигу чемпионов станет большим подспорьем в селекционной работе клуба.

- Вы сказали, что Вернблум и Миланов точно покинут клуб. А в чем загвоздка в переговорах с братьями и Игнашевичем?

- Слова благодарности Понтусу, - сказал Гончаренко. - Это был наш двигатель, наша энергия. Он не давал спуску ни себе, ни сопернику. Это для нас потеря. Но мы понимаем, что тот костяк, который у нас был на протяжении многих лет... не то, что разваливается, просто многие сходят с дистанции. Уходит и Миланов.

С остальными мы будем продолжать переговоры. Как только мы с кем-нибудь заключим контракт, сразу объявим. Нам нужны свежие игроки, чтобы держаться на плаву. И выход в Лигу чемпионов - большое подспорье. Будем активно заниматься трансферами. (Ярослав СУСОВ)