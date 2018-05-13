Виктор Гончаренко: "Вернблум и Миланов уходят, с остальными продолжаем переговоры"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Анжи" (2:1) в 30-м туре чемпионата России рассказал о ситуации с истекающими по окончании сезона контрактами некоторых игроков. По словам специалиста, завоевание командой прямой путевки в Лигу чемпионов станет большим подспорьем в селекционной работе клуба.
- Вы сказали, что Вернблум и Миланов точно покинут клуб. А в чем загвоздка в переговорах с братьями и Игнашевичем?
- Слова благодарности Понтусу, - сказал Гончаренко. - Это был наш двигатель, наша энергия. Он не давал спуску ни себе, ни сопернику. Это для нас потеря. Но мы понимаем, что тот костяк, который у нас был на протяжении многих лет... не то, что разваливается, просто многие сходят с дистанции. Уходит и Миланов.
С остальными мы будем продолжать переговоры. Как только мы с кем-нибудь заключим контракт, сразу объявим. Нам нужны свежие игроки, чтобы держаться на плаву. И выход в Лигу чемпионов - большое подспорье. Будем активно заниматься трансферами. (Ярослав СУСОВ)
- Анжи
- Сергей Игнашевич
- Василий Березуцкий
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Виктор Гончаренко
- Понтус Вернблум
- Георгий Миланов
YurovTheBest
без понтуса играли последние матчи и не замечали. как нападающий он, конечно, безперспективен. как опорник он уже и разучился играть наверное) так что невелика потеря.
17:48
вояка
Надежд на наши детские школы не особо много, надежд что будем реально играть как в европе (и декабрь и январь и февраль) вовсе нет, надежд (может это и главное ! ) что у людей появятся финансы при которых выход на стадион не станет сродни поездки , скажем, на карнавал в бразилию - так же нет. Есть ещё куча причин помельче отчего мы на футбольных задворках ..... но главное - подавляющее большинство граждан влачит полунищенское существование и отсюда - бесплатный вход на многие игры, продажа трансляций (которые мало кто покупает) и всё остальное по списку. Пришёл (ла) новый вице-премьер по спорту .... кабы то что имеется на сегодня не развалилось .... уже неплохо будет. Не наступила бы лебединая песня всему нашему футболу ... самые мрачные прогнозы могут иметь место ... очень не хотелось бы.
17:41
Колючий Пушистик
Эхх, лебединая песня... теперь похоже долго не увижу любимый клуб в призерах. Денег нет, но вы держитесь..
17:21
вояка
Полагаю что по этому вопросу словеса ещё долго будут греметь....сдаётся мне что гончаренко уже наверняка знает кто на пенсию, кто ещё куда .... но для прессы и болел вероятно будут крутить санта-барбару до начала нового сезона ..... но может я и ошибаюсь.
17:14
karwin
Понтус - серьезная потеря.
17:06
эстонский армеец
Сейчас остаётся верить на слово про трансферы - чтобы потом вдруг деньги на долги не ушли.
16:59
kopot
Салаха надо брать..) Пусть Гинер ВТБ нагибает..)
16:56
Mark Krass
Вернблубу 31 год, свой контракт он честно отработал, за что ему огромное спасибо и низкий поклон. Пусть уходит, раз решил, достойный игрок, достойно играл, достойно уходит. Удачи ему. Миланов за четыре года так и не стал игроком основного состава. Как был доходом, так и остался, падает от дуновения ветра. В память врезался только гол Зениту, больше ничего. Вообще. Спасибо и прощай.Лавочника не жалко.
16:48
Конь_Огонь
Спасибо ребятам за то, что они сделали для ЦСКА! Удачи в дальнейшем!
16:47
xStream
Ну взять кредит под будущие 12 млн. и подписывать, подписывать....
16:42