Виктор Гончаренко: "После наших мастодонтов Бекао – стержень обороны"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Енисеем" (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России оценил игру Николы Влашича, который стал автором победного мяча. Также он положительно отозвался и о Родригу Бекао, Ильзате Ахметове, Иване Облякове и Арноре Сигурдссоне, которые пополнили команду перед началом сезона-2018/19.

– Болельщики ЦСКА в соцсетях третий месяц подряд признали лучшим игроком команды Николу Влашича. А кто для вас открытие и лучший игрок осенней части премьер-лиги?

– Нам всем было интересно по-своему. Когда команда новая, бывает много неожиданностей. Конечно, Влашич на виду. У него есть умение придержать мяч, сохранить его, обострить ситуацию, забить. Он принес нам много пользы.

Стержень обороны после наших мастодонтов братьев Березуцких и Игнашевича – Родриго Бекао. Он играл достаточно хорошо в осенней части. Мне трудно выбрать – Влашич или Бекао. А есть еще Ахметов, который для меня раскрылся не только как атакующий полузащитник, способный разогнать атаки, но и как тот, кто может помочь в обороне. Тот же Обляков – достаточно хорошее приобретение… Сигурдссон умеет многое в атаке.

Это, наверное, дело вкуса. Кому-то больше нравится Влашич, кому-то Бекао, кому-то Ахметов. Все на ваш выбор. (Андрей Михайлов)