18:41 | Футбол — РПЛ

Виктор Гончаренко: "Погода не повлияет на игру ЦСКА"

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Главный тренер ЦСКА  Виктор Гончаренко перед матчем 14-го тура премьер-лиги против "Зенита" заявил, что погодные условия не повлияют на игру его команды.

- Посмотрим, как будет развиваться игра, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер". - Обляков и Бистрович выйдут на поле, если это будет необходимо. Мы играем в энергозатратный футбол, нам будет необходимо показать хорошее движение, чтобы превзойти "Зенит". Погода? Она никак не повлияет на нашу игру. 

ЦСКА - Зенит

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