Виктор Гончаренко: "Магнуссон? В связи с уходом Вернблума ЦСКА нужен викинг"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью пресс-службе клуба сказал, что исландский защитник Хердур Магнуссон, перешедший в армейский клуб из "Бристоль Сити", может сыграть на нескольких позициях. Также специалист выразил надежду на то, что молодые игроки продолжат работать с основным составом после завершения первого сбора.

В рамках первого этапа подготовки ЦСКА сыграет с австрийской командой "Адмира Ваккер", а также "Копенгагеном", "Гамбургом" и "Бешикташем".

– Клуб объявил о переходе Хердура Магнуссона. Ваша характеристика этого игрока?

– Мы долго его смотрели. Это качественный защитник. В связи с уходом Понтуса нам нужен викинг, который был бы хорошо готов тактически. Плюс он отлично готов физически, может закрыть несколько позиций как в центре обороны, так и на фланге. У него много сильных качеств, которые нас привлекли.

– Ряд молодых футболистов традиционно работает с командой на первых сборах. Есть ли у них шансы продолжить работу с основой?

– Надежда всегда есть, очень многое зависит от футболистов. Если они выдерживают нагрузки и готовы тактически – почему нет? Все зависит от того, как они справятся с задачами, которые стоят перед ними. Это тяжело, но, чтобы стать хорошим футболистом, надо уметь работать на предельных нагрузках.

– На сборах у армейцев будут очень сильные спарринги. Довольны такими соперниками?

– Естественно, это полезно для молодых игроков. Будут четко видны все недостатки, и мы сможем исправить их в дальнейшем. Чем сильнее соперник, тем больше пищи для размышлений, это всегда идет в плюс.