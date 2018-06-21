Виктор Гончаренко: "Магнуссон? В связи с уходом Вернблума ЦСКА нужен викинг"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью пресс-службе клуба сказал, что исландский защитник Хердур Магнуссон, перешедший в армейский клуб из "Бристоль Сити", может сыграть на нескольких позициях. Также специалист выразил надежду на то, что молодые игроки продолжат работать с основным составом после завершения первого сбора.
В рамках первого этапа подготовки ЦСКА сыграет с австрийской командой "Адмира Ваккер", а также "Копенгагеном", "Гамбургом" и "Бешикташем".
– Клуб объявил о переходе Хердура Магнуссона. Ваша характеристика этого игрока?
– Мы долго его смотрели. Это качественный защитник. В связи с уходом Понтуса нам нужен викинг, который был бы хорошо готов тактически. Плюс он отлично готов физически, может закрыть несколько позиций как в центре обороны, так и на фланге. У него много сильных качеств, которые нас привлекли.
– Ряд молодых футболистов традиционно работает с командой на первых сборах. Есть ли у них шансы продолжить работу с основой?
– Надежда всегда есть, очень многое зависит от футболистов. Если они выдерживают нагрузки и готовы тактически – почему нет? Все зависит от того, как они справятся с задачами, которые стоят перед ними. Это тяжело, но, чтобы стать хорошим футболистом, надо уметь работать на предельных нагрузках.
– На сборах у армейцев будут очень сильные спарринги. Довольны такими соперниками?
– Естественно, это полезно для молодых игроков. Будут четко видны все недостатки, и мы сможем исправить их в дальнейшем. Чем сильнее соперник, тем больше пищи для размышлений, это всегда идет в плюс.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-u-magnussona-mnogo-silnykh-kachestv-kotorye-nas-privlekli-1/
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